منذر رياحنة «حكيم باشا»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

يعود الممثل الأردني منذر رياحنة إلى الدراما التلفزيونية في رمضان المقبل، من خلال مسلسل «حكيم باشا»، الذي يشارك فيه إلى جانب مصطفى شعبان ودينا فؤاد، ويجسد فيه شخصية ثري من صعيد مصر، يسعى لتحقيق النفوذ على حساب الآخرين، ويضمر الشر لمن حوله في عالم تجارة الآثار، تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين، وهذه هي المشاركة الثانية بين منذر رياحنة ومصطفى شعبان بعد تعاونهما في مسلسل «المعلّم» في رمضان الماضي، حيث قدم رياحنة شخصية عنتر، الذي خاض صراعات وتحديات للسيطرة على سوق للسمك، مع بطل العمل. وينتظر منذر عرض مسلسل «السجل الأسود»، الذي يجسد فيه شخصية غير متزنة تمر بتجارب صعبة تتراوح بين الخير والشر، وتغوص في عالم السحر والشعوذة، تأليف ياسر بدوي، وإخراج جميل المغازي، ويشارك في البطولة خالد سليم، وهالة فاخر.

فيما، كشف رياحنة عن إصدار روايته الأولى بعنوان «عالم يتنفس الموت»، التي كتبها بالتعاون مع مواطنته مارغو حداد، وسيتم طرحها في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته السادسة والخمسين، وتتضمن قصصاً مستوحاة من ذكريات رياحنة في الحارة التي نشأ فيها، وتفاصيل حياتية عايشها في مرحلة طفولته.