الثلاثاء 21 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

منذر رياحنة «حكيم باشا»

منذر رياحنة «حكيم باشا»
21 يناير 2025 01:55

علي عبد الرحمن (القاهرة) 

أخبار ذات صلة
«المنام».. يعيد كندة إلى شاشة رمضان
جمعية دبي الخيرية تكمل استعداداتها لرمضان

يعود الممثل الأردني منذر رياحنة إلى الدراما التلفزيونية في رمضان المقبل، من خلال مسلسل «حكيم باشا»، الذي يشارك فيه إلى جانب مصطفى شعبان ودينا فؤاد، ويجسد فيه شخصية ثري من صعيد مصر، يسعى لتحقيق النفوذ على حساب الآخرين، ويضمر الشر لمن حوله في عالم تجارة الآثار، تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين، وهذه هي المشاركة الثانية بين منذر رياحنة ومصطفى شعبان بعد تعاونهما في مسلسل «المعلّم» في رمضان الماضي، حيث قدم رياحنة شخصية عنتر، الذي خاض صراعات وتحديات للسيطرة على سوق للسمك، مع بطل العمل. وينتظر منذر عرض مسلسل «السجل الأسود»، الذي يجسد فيه شخصية غير متزنة تمر بتجارب صعبة تتراوح بين الخير والشر، وتغوص في عالم السحر والشعوذة، تأليف ياسر بدوي، وإخراج جميل المغازي، ويشارك في البطولة خالد سليم، وهالة فاخر.
فيما، كشف رياحنة عن إصدار روايته الأولى بعنوان «عالم يتنفس الموت»، التي كتبها بالتعاون مع مواطنته مارغو حداد، وسيتم طرحها في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته السادسة والخمسين، وتتضمن قصصاً مستوحاة من ذكريات رياحنة في الحارة التي نشأ فيها، وتفاصيل حياتية عايشها في مرحلة طفولته.

منذر رياحنة
الدراما
الدراما التلفزيونية
رمضان
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون دونالد ترامب بمناسبة أدائه اليمين الدستورية
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون دونالد ترامب بمناسبة أدائه اليمين الدستورية
اليوم 22:13
محمد بن راشد يهنئ ترامب بتنصيبه رئيساً للولايات المتحدة
علوم الدار
محمد بن راشد يهنئ ترامب بتنصيبه رئيساً للولايات المتحدة
اليوم 23:28
منصور بن زايد يهنئ ترامب بتنصيبه رئيساً للولايات المتحدة
علوم الدار
منصور بن زايد يهنئ ترامب بتنصيبه رئيساً للولايات المتحدة
اليوم 22:16
ترامب خلال أداء اليمين الدستورية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب: بداية عصر جديد
21 يناير 2025
فلسطينيون يشقون طريقهم بين الأنقاض والدمار خلال عودتهم إلى ما تبقى من منازلهم في شمال غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
350 ألف طن نفايات تهدد بكارثة إنسانية في غزة
21 يناير 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©