«المنام».. يعيد كندة إلى شاشة رمضان

سعيد ياسين (القاهرة)

تعود الممثلة السورية كندة علوش إلى الدراما الرمضانية المصرية بعد غياب ثمانية أعوام، بمسلسل «جاني في المنام»، الذي تدور أحداثه حول عدد من الأزمات الأسرية والاجتماعية التي تؤرق السيدات، بسبب جريمة قتل في المنطقة التي يعشن فيها.

يشارك في بطولة العمل، نيللي كريم وروبي وجيهان الشماشرجي وعلي قاسم ونبيل عيسى وحاتم صلاح، تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير.

وأعربت كندة عن اعتزازها بمشاركاتها الرمضانية السابقة في الدراما المصرية من خلال عدد من المسلسلات التي بدأتها عام 2010 بـ«أهل كايرو» مع رانيا يوسف، ثم «البلطجي» مع آسر ياسين، و«على كف عفريت» مع خالد الصاوي، و«نيران صديقة» مع منة شلبي، و«عد تنازلي» مع عمرو يوسف، و«دلع بنات» مع مي عز الدين، و«العهد/ الكلام المباح» مع غادة عادل.

وكذلك المسلسلات السورية، ومنها «نزار قباني» و«الظاهر بيبرس» و«أشواك ناعمة» و«فجر آخر» و«حسيبة» و«جنون العصر» و«الاجتياح» و«يوم ممطر آخر» و«هدوء نسبي» و«على قيد الحياة» و«صراع المال» و«مطلوب رجال» و«ولادة من الخاصرة» و«البقعة السوداء» و«العشق الحرام» وغيرها.

وأرجعت علوش ابتعادها عن الدراما المصرية منذ مشاركتها عام 2021 في مسلسل «ستات بيت المعادي»، خارج موسم رمضان، مع أحمد وفيق وصبري فواز، وإخراج محمد سلامة إلى ظروف مرضها، وتلقيها علاجاً مكثفاً طوال الفترة الماضية.

وكشفت كندة عن أنها تفاضل حالياً بين أكثر من سيناريو لتختار واحداً منها تعود به إلى السينما، بعدما شاركت قبل عامين في ثلاثة أفلام، هي «نزوح» الذي شارك في أكثر من 20 مهرجاناً دولياً، و«السباحتان» و«باص 22» اللذان عرضا في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي.