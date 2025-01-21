رياضة وترفيه لـ«أصحاب الهمم»

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن بيئة ممتعة وداعمة لأصحاب الهمم، تواصلت فعاليات برنامج «كرة القدم من أجل أصحاب الهمم» بـ «المارية أكتيف» بأبوظبي، والذي يمتد على مدار أربعة أسابيع، حتى التاسع من فبراير المقبل، وتنظمه رابطة المحترفين الإماراتية، وشركة مبادلة للاستثمار، وهيئة المساهمات المجتمعية – معاً، بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم. وتفاعل المشاركون في البرنامج الذين بلغ عددهم 120 مشاركاً، في مختلف الأنشطة التي تنوعت بين المسابقات الثقافية، الألعاب والمسرح، ومباريات وأنشطة رياضية لمختلف الفئات العمرية.