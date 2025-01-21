الأربعاء 22 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

رياضة وترفيه لـ«أصحاب الهمم»

رياضة وترفيه لـ«أصحاب الهمم»
22 يناير 2025 01:21

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات: هدنة غزة خطوة أولى على الطريق الطويل نحو السلام
«حكومة أبوظبي» تطلق استراتيجيتها الرقمية 2025-2027

ضمن بيئة ممتعة وداعمة لأصحاب الهمم، تواصلت فعاليات برنامج «كرة القدم من أجل أصحاب الهمم» بـ «المارية أكتيف» بأبوظبي، والذي يمتد على مدار أربعة أسابيع، حتى التاسع من فبراير المقبل، وتنظمه رابطة المحترفين الإماراتية، وشركة مبادلة للاستثمار، وهيئة المساهمات المجتمعية – معاً، بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم. وتفاعل المشاركون في البرنامج الذين بلغ عددهم 120 مشاركاً، في مختلف الأنشطة التي تنوعت بين المسابقات الثقافية، الألعاب والمسرح، ومباريات وأنشطة رياضية لمختلف الفئات العمرية.

أصحاب الهمم
الإمارات
رابطة المحترفين
هيئة المساهمات المجتمعية
مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم
آخر الأخبار
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
اقتصاد
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
21 يناير 2025
آثار الدمار في مدينة غزة جراء القصف (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«أونروا»: حجم الدمار في غزة يفوق قدراتنا
اليوم 01:25
طفل يحمل خبزاً على رأسه يمشي أمام مدرسة مدمرة في حلب (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تؤكد ضرورة تحقيق انتقال سياسي شامل في سوريا
اليوم 01:25
ترامب يوقع أوامر تنفيذية في المكتب البيضاوي (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب يبدأ ولايته الثانية بسلسلة أوامر تنفيذية
اليوم 01:25
الجيش العراقي خلال عملية أمنية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مقتل وإصابة 9 عسكريين بانفجار شمالي بغداد
اليوم 01:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©