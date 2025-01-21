منافسات «استثنائية» في أطول نفق هوائي بالعالم

أبوظبي (الاتحاد)

منافسات استثنائية وغير مسبوقة يشهدها «كلايم» بجزيرة ياس في أبوظبي، خلال الفترة من 20 إلى 24 يناير الجاري، ضمن المرحلة الأولى من منافسات بطولة الإمارات الدولية للقفز بالمظلات 2025، التي تقام بمشاركة أكثر من 200 لاعب من نخبة الرياضيين العالميين، وتتضمن المرحلة الأولى منافسات القفز الحر الداخلي في أطول نفق هوائي للقفز الحر الداخلي في العالم. وتهدف البطولة إلى تعزيز مكانة الإمارات وجهة رياضية عالمية، ودعم رياضة القفز الحر على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، من خلال المنشآت العالمية الفريدة، والتنظيم الاحترافي المتميز.