6 كواكب تزين السماء 30 يوماً

أبوظبي (الاتحاد)

عرض كوني رائع، ترقبه عشاق الفلك، بعد غروب شمس أمس، وذلك باصطفاف 6 كواكب في ظاهرة فلكية تُعرف باسم «اصطفاف الكواكب»، ترى بالعين المجردة، في حالة صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء، وذلك لمدة شهر كامل.

والكواكب التي تظهر في هذا الحدث الفلكي هي: الزهرة، والمريخ، والمشتري، أكبر كواكب المجموعة الشمسية، وكوكب زحل المعروف بحلقاته المميزة، بالإضافة إلى كوكبَي نبتون وأورانوس، ولكن رؤيتهما ستتطلب استخدام تلسكوب لبُعدهما عن الأرض.

وتستمر الظاهرة لمدة تقارب 4 أسابيع، ليكون من الممكن رؤية معظم تلك الكواكب بالعين المجردة، حيث يمكن رؤية الزهرة وزحل في الجنوب الغربي لبضع ساعات بعد غروب الشمس، بينما يلمع كوكب المشتري فوقنا مباشرة، والمريخ إلى الشرق.

ويظهر كوكب أورانوس ساطعاً بما يكفي، بحيث يمكن لأي فرد رؤية 5 كواكب بمجرد رفع رأسه إلى الأعلى، بينما يمكننا رؤية كوكبَي نبتون وأورانوس من خلال التلسكوب.