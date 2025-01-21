نصائح لمريضات القلب بالفحص المبكر لسرطان الثدي

سان فرانسيسكو (د ب أ)

كشفت دراسة أميركية، أن أمراض القلب لدى النساء تزيد مخاطر الإصابة بنوع شرس من سرطان الثدي، وتؤدي إلى تسريع انتشاره، وفي إطار الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية (Jama Network Open) المتخصّصة في الأبحاث العلمية، تبين للباحثين من مركز إم دي أندرسون لأبحاث السرطان التابع لجماعة تكساس الأميركية، أن النساء اللاتي يعانين من أمراض القلب تتزايد احتمالات إصابتهن بسرطان الثدي الشرس.

قام الباحثون خلال الدراسة بتحليل بيانات تخص أكثر من 19 ألف امرأة مصابة بحالات متقدمة من سرطان الثدي خلال الفترة ما بين 2009 و2020، ومن بين هذه الفئة، تبين أن 49% منهن يعانين من أمراض القلب، وأظهرت الدراسة أن أمراض القلب تزيد مخاطر الإصابة بأنواع متقدمة من سرطان الثدي، لاسيما نوع فرعي يشكل قرابة 70% من جميع حالات الإصابة بالمرض، حيث تبين أن 11% من مريضات سرطان الثدي من نوع (HR/+HER2) لهن تاريخ مرضي خاص بأمراض القلب.

ويقول الباحث كيفين نيد اختصاصي الأورام في مركز إم دي أندرسون: إن «أمراض القلب والأوعية الدموية تؤدي إلى تحريك نشاط مثبط للمناعة داخل الجسم، مما يعزّز نمو وانتشار الخلايا السرطانية»، وأضاف في تصريحات للموقع الإلكتروني «ميديكال إكسبريس» المتخصّص في الأبحاث الطبية قائلاً: «نتائج الدراسة تشير إلى أن النساء المصابات بأمراض القلب، تتزايد احتمالات إصابتهن بحالات متقدمة من السرطان، مما يسلط الضوء على الصلة بين المرضين».

وبحسب المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، تعتبر أمراض القلب السبب الرئيسي للوفاة في الولايات المتحدة، فيما يأتي السرطان في المرتبة الثانية.

ويرى نيد، أن هذه الدراسة «تؤكد أهمية أن تحرص مريضات القلب على الفحص المتكرر والمبكر الخاص بسرطان الثدي، حتى يتسنى اكتشاف المرض في مرحلة مبكرة، وعلاجه وهو ما زال في الطور الذي تزيد فيه احتمالات الشفاء».