الأربعاء 22 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

نصائح لمريضات القلب بالفحص المبكر لسرطان الثدي

نصائح لمريضات القلب بالفحص المبكر لسرطان الثدي
22 يناير 2025 01:21

سان فرانسيسكو (د ب أ)

أخبار ذات صلة
"خليفة الطبية" تنجح في علاج عيب خلقي في القلب لطفل حديث الولادة
أداة ذكاء اصطناعي لتشخيص أمراض القلب بدقة

كشفت دراسة أميركية، أن أمراض القلب لدى النساء تزيد مخاطر الإصابة بنوع شرس من سرطان الثدي، وتؤدي إلى تسريع انتشاره، وفي إطار الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية (Jama Network Open) المتخصّصة في الأبحاث العلمية، تبين للباحثين من مركز إم دي أندرسون لأبحاث السرطان التابع لجماعة تكساس الأميركية، أن النساء اللاتي يعانين من أمراض القلب تتزايد احتمالات إصابتهن بسرطان الثدي الشرس. 
قام الباحثون خلال الدراسة بتحليل بيانات تخص أكثر من 19 ألف امرأة مصابة بحالات متقدمة من سرطان الثدي خلال الفترة ما بين 2009 و2020، ومن بين هذه الفئة، تبين أن 49% منهن يعانين من أمراض القلب، وأظهرت الدراسة أن أمراض القلب تزيد مخاطر الإصابة بأنواع متقدمة من سرطان الثدي، لاسيما نوع فرعي يشكل قرابة 70% من جميع حالات الإصابة بالمرض، حيث تبين أن 11% من مريضات سرطان الثدي من نوع (HR/+HER2) لهن تاريخ مرضي خاص بأمراض القلب. 
ويقول الباحث كيفين نيد اختصاصي الأورام في مركز إم دي أندرسون: إن «أمراض القلب والأوعية الدموية تؤدي إلى تحريك نشاط مثبط للمناعة داخل الجسم، مما يعزّز نمو وانتشار الخلايا السرطانية»، وأضاف في تصريحات للموقع الإلكتروني «ميديكال إكسبريس» المتخصّص في الأبحاث الطبية قائلاً: «نتائج الدراسة تشير إلى أن النساء المصابات بأمراض القلب، تتزايد احتمالات إصابتهن بحالات متقدمة من السرطان، مما يسلط الضوء على الصلة بين المرضين». 
وبحسب المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، تعتبر أمراض القلب السبب الرئيسي للوفاة في الولايات المتحدة، فيما يأتي السرطان في المرتبة الثانية. 
ويرى نيد، أن هذه الدراسة «تؤكد أهمية أن تحرص مريضات القلب على الفحص المتكرر والمبكر الخاص بسرطان الثدي، حتى يتسنى اكتشاف المرض في مرحلة مبكرة، وعلاجه وهو ما زال في الطور الذي تزيد فيه احتمالات الشفاء».

سرطان الثدي
مكافحة سرطان الثدي
فحوص سرطان الثدي
الفحص المبكر لسرطان الثدي
أمراض القلب
آخر الأخبار
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
اقتصاد
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
21 يناير 2025
آثار الدمار في مدينة غزة جراء القصف (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«أونروا»: حجم الدمار في غزة يفوق قدراتنا
اليوم 01:25
طفل يحمل خبزاً على رأسه يمشي أمام مدرسة مدمرة في حلب (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تؤكد ضرورة تحقيق انتقال سياسي شامل في سوريا
اليوم 01:25
ترامب يوقع أوامر تنفيذية في المكتب البيضاوي (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب يبدأ ولايته الثانية بسلسلة أوامر تنفيذية
اليوم 01:25
الجيش العراقي خلال عملية أمنية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مقتل وإصابة 9 عسكريين بانفجار شمالي بغداد
اليوم 01:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©