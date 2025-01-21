«المنكوس».. منافسات قوية في الحلقة المباشرة السادسة

أبوظبي (وام)

شهدت الحلقة المباشرة السادسة من برنامج «المنكوس» بموسمه الرابع، التي أقيمت أمس الأول على مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي، منافسات قوية بين المشاركين في البرنامج الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث، في إطار حرصها على التعريف بالموروث الشعبي، وتعزيز دوره في بناء الهوية الوطنية.

حضر الحلقة، معالي فارس خلف المزروعي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، والدكتور سلطان العميمي، المدير التنفيذي لقطاع الشعر والموروث بالإنابة في «الهيئة».

وافتتحت مقدمة البرنامج العنود بدر الحلقة بالترحيب بالحضور والمشاهدين، إلى جانب أعضاء لجنة التحكيم: محمد بن مِشيط المري، وشايع العيّافي، وحمود جلوي، ومتعب بن كروز المري.



آلية التنافس

تضمنت الحلقة تقريراً خاصاً استعرض أبرز مجريات الحلقة الماضية، قبل الإعلان عن نتائج تصويت الجمهور، التي أسفرت عن تأهل كل من سعيد علي المري من قطر بحصوله على 68 درجة، وعبد الهادي آل حميدان المري من السعودية بعد حصوله على 65 درجة.

في المقابل، ودّع المنافسة كل من علي محمد وازع القحطاني من السعودية الذي حصل على 56 درجة، وسليم بن كدح الراشدي من الإمارات الذي نال 46 درجة. وشهدت الأمسية السادسة من برنامج «المنكوس» عرض تقرير تفصيلي يشرح آلية التنافس في المرحلة الثالثة «ربع النهائية»، حيث يخوض ثمانية متسابقين التحدي في أمسية واحدة، يتأهل خلالها ستة متسابقين، يتم اختيار اثنين من قبل لجنة التحكيم، فيما يحسم تصويت الجمهور تأهل أربعة متسابقين آخرين.



مواجهات ثنائية

تتضمن الأمسية مرورين رئيسين، يبدأ الأول بأداء منفرد لكل متسابق، حيث ينتقي قصيدة من اختياره، بينما تختار اللجنة اللحن المناسب، أما المرور الثاني، فيعتمد على مواجهات ثنائية بين المتنافسين، حيث يتم اختيار بيتين من قبل اللجنة، ويقوم المتسابق الأول بأداء البيت الأول على لحن من اختياره، وعلى منافسه مجاراته باللحن نفسه، ثم يؤدي المتسابق الثاني البيت الثاني بلحن من اختياره، ليجاريه المتسابق الأول باللحن نفسه.

وأجرت لجنة التحكيم قرعة لتحديد المواجهات الثنائية، التي وضعت المتسابق ذيب صالح المري من السعودية في مواجهة عبد الهادي آل حميدان المري من السعودية، بينما يخوض راشد آل جميان المري من السعودية منافسة قوية أمام صياد محمد اليامي من السعودية.



النتائج

وأعلنت لجنة التحكيم نتائج مرحلة ربع النهائي في برنامج «المنكوس»، حيث تأهل راشد آل جميان المري من السعودية إلى قائمة النخبة بعد حصوله على أعلى الدرجات (59) ليصبح أول المتأهلين رسمياً للمنافسة على اللقب، تلاه عبد الهادي آل حميدان المري من السعودية الذي حصل على (57) درجة ليكون ثاني المتأهلين، بينما حصل ذيب صالح المري من السعودية على 56 درجة، وهي الدرجة نفسها التي نالها كل من سلطان المري من الكويت، وصياد محمد اليامي من السعودية، وسعيد علي المري من قطر، أما حمد بن مغيثة الهاجري من السعودية فحصل على 55 درجة، فيما نال سالم مانع اليامي من السعودية 54 درجة.



تصويت الجمهور

سيكون تصويت الجمهور عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الخاص ببرنامج «المنكوس» حاسماً في تأهّل أربعة من المتسابقين، الذين لم يتمكّنوا من التأهل مباشرة، حيث تُتاح للجمهور فرصة دعم نجومهم المفضلين لضمان استمرارهم في المنافسة.