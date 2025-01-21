الأربعاء 22 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

صابرين.. في «خانة فاضية»

صابرين
22 يناير 2025 01:21

سعيد ياسين (القاهرة)

أخبار ذات صلة
«المنام».. يعيد كندة إلى شاشة رمضان
سمية الخشاب.. «أم أربعة وأربعين» في رمضان

تواصل الفنانة المصرية صابرين حضورها في الدراما الرمضانية، بعدما شاركت العام الماضي في مسلسل «مسار إجباري»، من خلال بطولة مسلسل «خانة فاضية» إخراج شادي أبو شادي، وتدور أحداثه في 15 حلقة، حول حقوق المرضى وقوانين الرعاية الصحية، عبر شخصية «أم» تواجه مشكلات صحية صعبة، في الوقت الذي تحرص فيه على تربية أولادها ورعايتهم بعد وفاة والدهم في سن مبكرة.
وانتهت صابرين مؤخراً من تصوير دورها في مسلسل «إقامة جبرية»، ويقع في 10 حلقات، ويُعرض قريباً على إحدى المنصات الإلكترونية، ويشاركها بطولته هنا الزاهد ومحمد الشرنوبي وثراء جبيل ومحمود البزاوي، وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج.
 وتدور أحداثه في إطار تشويقي نفسي، حول شخصيات عديدة يتم احتجازهم في مكان واحد في ظروف غامضة، وتتصاعد التوترات وتتكشف الأسرار وتقع مواجهات عديدة ومحاولات للهروب.
وعلى صعيد السينما، تنتظر صابرين عرض فيلم «بنات الباشا» مع زينة ومريم الخشت وأحمد مجدي وناهد السباعي وتارا عبود، عن رواية لنورا ناجي، سيناريو وحوار محمد هشام عبية، وإخراج ماندو العدل، ويدور داخل مركز تجميل، يتم من خلاله الكشف عن العديد من قصص النساء، ويركز على مشكلات وقضايا متنوعة، منها القهر والمرض والحب والخيانة، وتجسّد فيه شخصية مطلقة تعمل في المركز، وتمر بأزمات عديدة.
وكانت صابرين جسّدت عدداً من الشخصيات في عدد من المسلسلات الرمضانية خلال مشوارها، ومنها أرملة الشهيد التي تعول عائلتها في «ليالينا 80»، وحليمة الكبش في «أفراح القبة»، وصالحة في «شيخ العرب همام»، وسيدة الغناء العربي في «أم كلثوم»، بجانب مسلسلات «دكتور أمراض نسا» و«الشك» و«وادي الملوك» و«سامحني يا زمن» و«العمدة هانم» و«كشكول لكل مواطن» و«أهالينا» و«جمهورية زفتى».

صابرين
الدراما الرمضانية
الدراما الرمضانية المصرية
المسلسلات الرمضانية
دراما رمضان
الدراما المصرية
مسلسلات رمضان
آخر الأخبار
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
اقتصاد
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
21 يناير 2025
آثار الدمار في مدينة غزة جراء القصف (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«أونروا»: حجم الدمار في غزة يفوق قدراتنا
اليوم 01:25
طفل يحمل خبزاً على رأسه يمشي أمام مدرسة مدمرة في حلب (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تؤكد ضرورة تحقيق انتقال سياسي شامل في سوريا
اليوم 01:25
ترامب يوقع أوامر تنفيذية في المكتب البيضاوي (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب يبدأ ولايته الثانية بسلسلة أوامر تنفيذية
اليوم 01:25
الجيش العراقي خلال عملية أمنية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مقتل وإصابة 9 عسكريين بانفجار شمالي بغداد
اليوم 01:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©