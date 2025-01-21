صابرين.. في «خانة فاضية»

سعيد ياسين (القاهرة)

تواصل الفنانة المصرية صابرين حضورها في الدراما الرمضانية، بعدما شاركت العام الماضي في مسلسل «مسار إجباري»، من خلال بطولة مسلسل «خانة فاضية» إخراج شادي أبو شادي، وتدور أحداثه في 15 حلقة، حول حقوق المرضى وقوانين الرعاية الصحية، عبر شخصية «أم» تواجه مشكلات صحية صعبة، في الوقت الذي تحرص فيه على تربية أولادها ورعايتهم بعد وفاة والدهم في سن مبكرة.

وانتهت صابرين مؤخراً من تصوير دورها في مسلسل «إقامة جبرية»، ويقع في 10 حلقات، ويُعرض قريباً على إحدى المنصات الإلكترونية، ويشاركها بطولته هنا الزاهد ومحمد الشرنوبي وثراء جبيل ومحمود البزاوي، وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج.

وتدور أحداثه في إطار تشويقي نفسي، حول شخصيات عديدة يتم احتجازهم في مكان واحد في ظروف غامضة، وتتصاعد التوترات وتتكشف الأسرار وتقع مواجهات عديدة ومحاولات للهروب.

وعلى صعيد السينما، تنتظر صابرين عرض فيلم «بنات الباشا» مع زينة ومريم الخشت وأحمد مجدي وناهد السباعي وتارا عبود، عن رواية لنورا ناجي، سيناريو وحوار محمد هشام عبية، وإخراج ماندو العدل، ويدور داخل مركز تجميل، يتم من خلاله الكشف عن العديد من قصص النساء، ويركز على مشكلات وقضايا متنوعة، منها القهر والمرض والحب والخيانة، وتجسّد فيه شخصية مطلقة تعمل في المركز، وتمر بأزمات عديدة.

وكانت صابرين جسّدت عدداً من الشخصيات في عدد من المسلسلات الرمضانية خلال مشوارها، ومنها أرملة الشهيد التي تعول عائلتها في «ليالينا 80»، وحليمة الكبش في «أفراح القبة»، وصالحة في «شيخ العرب همام»، وسيدة الغناء العربي في «أم كلثوم»، بجانب مسلسلات «دكتور أمراض نسا» و«الشك» و«وادي الملوك» و«سامحني يا زمن» و«العمدة هانم» و«كشكول لكل مواطن» و«أهالينا» و«جمهورية زفتى».