بعد نيمار.. بوتشيلي يختار العيش بـ «بوغاتي ريزدنسيز» في دبي

وقّع فنان الأوبرا العالمي أندريا بوتشيلي، عقد شراء لوحدة سكنية فاخرة ضمن مشروع «بوغاتي ريزيدنسز من بن غاطي» في دبي، والذي يعتبر أول المشاريع التي تحمل علامة «بوغاتي» على مستوى العالم، في خطوة تعكس مكانة دبي الاستثنائية على خريطة الاستثمار العقاري.

جاء هذا الإعلان خلال حفل رسمي مرموق احتضنه فندق قصر الإمارات في أبوظبي، بحضور المهندس محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة بن غاطي للتطوير العقاري، الذي صرح قائلاً «نحن فخورون بانضمام الأسطورة أندريا بوتشيلي إلى عائلة بن غاطي، إن ثقة أندريا في مجموعتنا دليلٌ على فخامة التصميم والالتزام الراسخ بتقديم أعلى معايير التميز لعملائنا الكرام».

ويمتاز مشروع «بوغاتي ريزيدنسز» من «بن غاطي» الواقع في منطقة الخليج التجاري بطابعه العمراني المبتكر، ويضم أول شاطئ خاص مستوحى من الريفيرا الفرنسية في المنطقة، ليمنح قاطنيه تجربة معيشية لا تضاهى في قلب دبي، وتضم الوحدة السكنية التي اختارها «بوتشيلي» وسائل راحة راقية، من حوض سباحة خاص، إلى وإطلالات بانورامية مبهرة على أفق دبي.

ويعكس اختيار عائلة بوتشيلي لهدا المشروع، إعجابهم بالتميز المعماري والفخامة التي يقدمها المشروع، انسجاماً مع المسيرة اللامعة للمغني الذي يعد من أشهر الأصوات في عالم الأوبرا، وقد اقتنى النجم البرازيلي نيمار جونيور مؤخراً شقة بنتهاوس فاخرة في المشروع، ما يعزز جاذبية المشروع للنجوم العالميين ويؤكد ريادة دبي وجهة عالمية للعقارات الفاخرة.