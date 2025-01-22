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الترفيه

سامسونج تعتزم تزويد الهواتف الذكية بتقنيات الذكاء الاصطناعي

سامسونج تعتزم تزويد الهواتف الذكية بتقنيات الذكاء الاصطناعي
23 يناير 2025 00:10

 تعتزم شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة سامسونج إلكترونيكس ضخ جرعة جديدة من تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى الجيل المقبل من عائلة الهاتف الذكي سامسونج، في إطار الجهود المتسارعة لتسهيل حياة العملاء مع زيادة الاعتماد على جهاز يرافقهم في كل مكان.
يأتي ذلك في حين كشفت سامسونج في مؤتمر بمدينة سان خوسيه الأميركية اليوم الأربعاء عن 3 طرز جديدة من هاتف جالاكسي إس 25، والتي تمثل الجيل الثاني المصمم لعصر الذكاء الاصطناعي الذي انضمت إليه منافستها الأميركية أبل بهاتفها الذكي آيفون 16 الذي أطلقته في سبتمبر الماضي.
في الوقت نفسه فإن أغلب مكونات جالاكسي إس 25 هي نفسها الموجود في الجيل السابق، باستثناء وجود شريحة أسرع وعدسات أقوى في الكاميرا.
وفي المرحلة التالية، تعمل سامسونج على جعل الهاتف جالاكسي إس 25 مؤهلاً ليكون «رفيق الذكاء الاصطناعي» القادر على اكتشاف المزيد من طلبات المستخدم من خلال محادثاته، وكذلك تعلم روتين حياته، وتوقع احتياجاته والقيام بالمزيد من المهام التكنولوجية، مثل القدرة على حذف الأصوات غير المرغوب فيها من مقاطع الفيديو أو تحديد اسم الأغنية بناء على طلب المستخدم. تم تصميم الذكاء الاصطناعي في هواتف جالاكسي الجديدة للانتقال من تطبيق إلى آخر لجلب وتلخيص وإدارة المعلومات ومواد الترفيه والمحتوى المخزن على الجهاز.
وفي محاولة لجعل التكنولوجيا أكثر عملية وفائدة، ستتيح تقنيات الذكاء الاصطناعي في جالاكسي إس 25 إنشاء ملفات رقمية مخصصة حول أنماط سلوك المستخدمين والخصائص الفريدة الأخرى التي تطلق عليها سامسونج «محرك البيانات الشخصية».
وقال تي.إم روه مسؤول قطاع الهواتف الذكية في سامسونج «كل شيء ترونه هنا بداية لواقع جديد.. الأشياء التي كانت تعتقدون أنه لا يمكن القيام بها، تستطيعون الآن القيام بها». 

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المصدر: د ب أ
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