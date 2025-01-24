في للعطور تحتفل بـ "يوم العطور" جوائز حصرية في 25 يناير

تُعلن شركة في للعطور عن الاحتفال بـ "يوم العطور" وهي احتفالية كبرى في جميع متاجرها لبيع العطور بالتجزئة في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان يوم 25 يناير 2025.



يُتيحُ هذا الاحتفال لجميع العُملاء الذين يقومون بزيارة متاجر في للعطور في هذا اليوم فرصة الفوز بعروض حصرية وهدايا قيّمة طيلة اليوم دون الحاجة لشراء أي شيء من المتجر، بمجرد زيارة المتاجر، سيحظون بفرصة للربح.



كل زائر سيحصلُ على قسيمة أو هدية قد تصل قيمتها إلى 1000 درهم إماراتي*، دون الحاجة إلى حد أدنى للشراء، مما سيُتيح لجميع الزوار فرصة الفوز بجوائز متنوعة وقيمة على الفور.



العرض متاح لجميع الزوار الذي يدخلون المتاجر، وسيتم منح الجوائز بشكل فوري، وقسائم الهدايا صالحة حتى تاريخ 30 أبريل (نيسان) 2025.





يوم للاحتفال بالعطر







وقد صرّح السيد جايسال كي بي، المدير العام لشركة في للعطور: "يُعد يوم العطور يوماً مميزاً نُعبرُ فيه عن طريقتنا الخاصة في إظهار تقديرنا لعملائنا والاحتفال بحُب العطور الذي نتشارك به جميعاً"

وقد أضاف قائلاً: "نحن مُتحمسون بشدّة لخلقِ تجربةٍ لا تُنسى لكل من يدخلُ متاجرنا ومنحهم فرصة للفوز بجوائز رائعة".





في للعطور





إن شركة في للعطور تُعد من الشركات الرائدة في عالم العطور، حيثُ تمتلكُ سلسلة متاجر فاخرة تتكون من أكثر من خمسين متجراً للعطور في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وقطر، وتُقدمُ مجموعة في للعطور تشكيلة واسعة من العطور الفاخرة ومنتجات العناية الشخصية، وعلى مر السنين قد أثبتت نفسها كوجهةٍ أنيقة وفاخرة في عالم العطور.





انضموا إلينا في 25 يناير



لا تفوتوا فرصة المشاركة في هذا الحدث المثير ! زوروا أي متجر من متاجر في للعطور في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان بتاريخ 25 يناير 2025 للاحتفال بيوم العطور والمشاركة في هذه الحملة الترويجية الحصرية لدينا.



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