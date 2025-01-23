جوجل تزيد استثماراتها في شركة ناشئة للذكاء الاصطناعي

قال تقرير صحافي إن شركة جوجل ستعزز حصتها في شركة "أنثروبيك" الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي باستثمار مليار دولار أميركي إضافي.

وأشارت صحيفة "فاينانشل تايمز" الاقتصادية، نقلا عن مصادر مطلعة على الأمر، إلى أن جوجل سترفع بالتالي التزامها المالي الإجمالي في هذه الشركة الناشئة إلى 3 مليارات دولار.

وسيضاف هذا المبلغ إلى جمع تبرعات آخر بقيمة 2 مليار دولار. وسيقود هذه العملية المنفصلة أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية في وادي السيليكون. في نهاية المطاف، سيزيد التقييم النظري لشركة "أنثروبيك" إلى 60 مليار دولار.

تضاف المبلغ الجديد الذي ستثمره جوجل في الشركة الناشئة "أنثروبيك" إلى إجمالي استثمار بقيمة 8 مليارات دولار من شركة "أمازون" عملاق التجارة الإلكترونية، الذي أعلن في الأشهر الثمانية عشر الماضية.

وتواجه الشركة الناشئة منافسة شديدة من المنافسين OpenAI وXAI، وجمع كلاهما أكثر من 10 مليارات دولار العام الماضي، بالإضافة إلى Meta، الشركة الأم لفيسبوك، ومايكروسوفت.

هذا السباق للاستثمارات ضروري لتدريب وتطوير النماذج.

مصطفى أوفى (أبوظبي)