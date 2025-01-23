رونق أبوظبى.. في صورة

خولة علي (أبوظبي)

في عالم يموج بالتفاصيل اليومية، تبرز عدسة المصور كعين ثالثة، تصطاد الجمال في أبسط الزوايا، حيث تعانق السماء المدن، وتتراقص الأضواء على المباني الشاهقة. هذا ما أبدعه المصور الإماراتي ماجد الجنيبي، الذي يرى المدن كلوحات نابضة بالحياة، تستحق أن توثق بعين عاشقة وشغوفة.

الجنيبي يجعل من الزمن لوحة، ومن المدينة قصيدة، ويقدم العاصمة أبوظبي في حُلة جديدة، ويسافر بالمشاهد إلى أعماقها، محولاً اللحظة العابرة إلى عمل فني خالد، لتظهر عبقرية التصميم المعماري فيها. ومن خلال استوديو التصوير الضوئي، استطاع الجنيبي أن يسجل بصمة مميزة، حاصداً العديد من الجوائز المحلية والعالمية.

قصص بصرية

بدأ شغف ماجد الجنيبي بالتصوير عام 2010، عندما أهداه والده أول كاميرا تشغل مكانة خاصة في حياته، وكانت بمثابة بوابة لاكتشاف عالم التصوير الذي سرعان ما تحول إلى شغف يرافقه في كل مراحل حياته. ومن خلال عدسته، استطاع أن يروي قصصاً بصرية تظهر عبقرية التصميم العمراني لأبوظبي وسحر طبيعتها الخلابة، مما جعله أحد الأسماء المميزة في عالم التصوير الضوئي، مؤكداً أن التصوير وسيلة للتعبير عن جمال المدن، ومشاركة هذا الإبداع مع العالم.

صور فريدة

جاء تميز الجنيبي نتيجة سنوات من العمل الجاد والتعلم المستمر، حيث اعتمد على التدريب العملي، وتجربة تقنيات وأساليب جديدة، كما حرص على المشاركة في دورات تدريبية حضورية وأخرى عبر الإنترنت، مما ساعده على تطوير أدواته الفنية، ومواكبة أحدث الابتكارات في مجال التصوير.

ويركز الجنيبي في أعماله على تصوير المدن والفاصل الزمني، حيث يكمن سر الإبداع في اختيار التوقيت المثالي والإعداد المسبق بعناية، للحصول على مشهد مثالي، وربما التحدي الأكبر الذي يواجهه يكمن في تقلبات الأحوال الجوية، إذ ينتظر أجواء خاصة تمكّنه من التقاط صور فريدة ومتميزة ومبهرة.

توثيق الرحالات

على الرغم من عدم وجود قصص محددة وراء صور الجنيبي، إلا أن هدفه الأسمى هو تسليط الضوء على جمال مدينة أبوظبي وإبراز تفاصيلها الساحرة، إلى جانب قيامه برحلات تصويرية إلى وجهات متنوعة، من بينها سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية والمغرب، حيث وثّق بعدسته طقوس «التبوريدة»، وهو فن تراثي مغربي، كما شملت رحلاته دولاً أوروبية مثل إيطاليا، التي استحوذت على إعجابه بمعالمها الغنية بالتفاصيل الفنية.

ويطمح الجنيبي إلى استمرار مشاركته في المسابقات المحلية والدولية، وحصد المزيد من الجوائز، ويعمل على تحقيق حلمه في إطلاق معرضه الفني الأول خلال هذا العام، ليكون منصة لعرض أعماله التي تعكس رؤيته الفنية الفريدة.

إنجازات وجوائز

حقق ماجد الجنيبي عام 2024 سلسلة نجاحات تبرز مكانته كأحد أبرز المصورين على الساحة، فقد حصد العديد من الجوائز، منها المركز الأول في مسابقة أبوظبي من خلال عيون الناس، والمركز الأول بجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي عن فئة الفيديو، والمركز الأول في جائزة الشيخ منصور بن زايد للجواد العربي عن فئة الفيديو أيضاً. كما نال المركز الأول بجائزة الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم عن فئة الفيديو، وفي مهرجان ليوا للتمور حصد المركز الرابع، وكانت له مشاركات فعالة في المحافل الوطنية التي أكسبته سمعة مرموقة في عالم التصوير.