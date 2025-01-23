مهرجان الشيخ زايد.. الإعلان عن نتائج مسابقات «الوثبة كاستم شو» 25 الجاري

أبوظبي (الاتحاد)

تواصل فعاليات مهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة جذب الزوار بأنشطتها المتنوعة، التي تجمع بين العروض الاستعراضية والمنافسات المبتكرة. حيث سيتم في الخامس والعشرين من يناير الجاري، الإعلان عن نتائج المرحلة الأولى لمسابقات «الوثبة كاستم شو»، مع تكريم الفائزين بجوائز تبلغ أكثر من مليوني درهم، في فئتي تعديل وتجديد السيارات، وسط أجواء مليئة بالحماس والإبداع، مما يعزز مكانة الحدث كمنصة سنوية تحتفي بالابتكار في عالم السيارات.

يهدف مهرجان الشيخ زايد، من خلال هذه الفعالية، إلى تعزيز مهارات المشاركين في تعديل وتجديد السيارات بأساليب مبتكرة، تحت إشراف لجان مختصة تضمن أعلى معايير السلامة. يمثل هذا الحدث فرصة ذهبية لعشاق السيارات لاكتساب الخبرات ومشاركة شغفهم ضمن أجواء مفعمة بالتحدي والإبداع، ليظل المهرجان منارة تجمع بين التراث والحداثة في آنٍ واحد.

تحفيز الابتكار

تشكّل «الوثبة كاستم شو» منصة لتحفيز الابتكار والتطوير المستمر في مجال تعديل السيارات وتجديدها، وتسليط الضوء على العديد من المواهب الشابة في هذا المجال. وستسعى الفعالية إلى تقديم تجربة ثقافية وترفيهية مميزة. ومن أبرز هذه الفعاليات جناح «الوثبة كاستم شو»، الذي يتيح للشباب استعراض مواهبهم في مسابقات مثل «تعديل السيارات»، «معركة المحركات»، و«استعراض السيارات الأسبوعية».

تتضمن الفعالية عروضاً مبهرة للسيارات المعدلة، مع تكريم الفائزين في فئتين رئيسيتين: فئة تعديل السيارات الكلاسيكية (موديل 1979 وما قبل) وفئة تعديل السيارات الحديثة (موديل 1980 وما بعد). وتتميز المسابقة بقدرتها على إبراز المهارات الفنية والإبداعات الاستثنائية التي يقدمها المشاركون، مما يجعلها من أبرز الأحداث في المهرجان.

معركة المحركات

من المتوقع أن تحظى مسابقة «معركة المحركات» باهتمام كبير، حيث تستهدف فئتين رئيسيتين: الأولى مخصصة لسيارات نيسان باترول المعدلة دون تزويد، والثانية تشمل سيارات متنوعة مع إمكانية استخدام ميزة «التيربو». هذه المسابقة تضيف أبعاداً جديدة للتحدي والإبداع بين المشاركين، حيث سيتم تكريمهم ضمن أجواء تفاعلية تنبض بالشغف والحماس، مما يتيح للزوار فرصة الاستمتاع بمشاهدة ابتكارات مميزة في تجديد المحركات وتعديل السيارات.

ختاماً، يعد مهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة حدثاً فريداً يجمع بين العراقة والحداثة، مستقطباً الزوار بأنشطته المبتكرة التي تلبي شغف مختلف الفئات العمرية.

وتتصدر فعالية «الوثبة كاستم شو» المشهد، حيث تمثل منصة استثنائية لتحفيز الإبداع في تعديل السيارات وتجديدها، مع إبراز مواهب الشباب في أجواء تنافسية مليئة بالحماس.

ومن خلال فعالياته المتنوعة، يهدف المهرجان إلى تعزيز الابتكار ونقل التراث الثقافي الإماراتي بروح معاصرة، ليبقى منارة تجمع بين الأصالة والإبداع، ملهمة للأجيال الحالية والمستقبلية.