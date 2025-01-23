ملتقى تراثي في أم القيوين لتعزيز التواصل بين الأجيال

أم القيوين (وام)

نظم مركز سعادة المتعاملين بأم القيوين التابع لوزارة تمكين المجتمع، اليوم، ملتقى تراثياً جمع كبار المواطنين والأطفال والشباب، في إطار جهود الوزارة لدعم الأنشطة التراثية وتعزيز الهوية الوطنية.

شهد الملتقى، الذي أقيم في القرية التراثية بالمركز، مشاركة واسعة من الحضور الذين استمتعوا بعروض تراثية وأركان متنوعة، شملت صناعة أدوات الصيد، وفلق المحار، والطب الشعبي، وصناعة النول والتلي، والأكلات الشعبية الإماراتية، بالإضافة إلى المقتنيات التراثية.

تسعى الوزارة، من خلال هذه الفعالية، إلى تعزيز التواصل بين الأجيال، وتعريف الجيل الحالي بالتراث الإماراتي الأصيل، وتعزيز الانتماء والهوية الوطنية.

حضر الملتقى أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بأم القيوين وعدد من المسؤولين في الوزارة.