"أوبن ايه آي" تطلق "أوبرييتر" الذكي لإنجاز المهام عبر الانترنت

أطلقت شركة "أوبن ايه آي" برنامجا قائما على الذكاء الاصطناعي يحمل اسم "أوبرييتر" Operator وقادر على إنجاز مهام عبر الإنترنت كطلب منتجات أو ملء استمارات.

والبرنامج الجديد يمكنه أيضا إجراء عمليات بحث في صفحات الكترونية والتفاعل معها عن طريق الكتابة أو النقر أو التصفّح على غرار ما يفعله المستخدم، بحسب "أوبن ايه آي".

وقالت الشركة في منشور عبر الإنترنت "يمكن أن يُطلَب من البرنامج إنجاز مجموعة واسعة من مهام المتصفح المتكررة مثل ملء استمارات، وطلب منتجات من المتاجر، وحتى إنشاء صور ميم (صور ساخرة)".



وأضافت "إن القدرة على استخدام الصفحات والأدوات نفسها التي يتفاعل معها البشر يوميا، تعزز من فائدة الذكاء الاصطناعي، ما يساعد الأشخاص على توفير الوقت في المهام اليومية مع توفير فرص تعاون جديدة للشركات".

وتشكل هذه البرامج التي تُعرف بـ"الوكيل الذكي" أحدث ابتكارات الشركات التكنولوجية في سيليكون فالي، وهي عبارة عن مساعد رقمي يُفترض أن يستشعر البيئة المحيطة، ويتخذ القرارات، وينفّذ إجراءات لتحقيق أهداف محددة.

وأطلقت شركة "جوجل" في ديسمبر "جيميناي 2.0"، وهو النموذج الذكي الأكثر تطورا حتى الآن.

وقبل شهرين، أضافت شركة "أنثروبيك" ميزة "استخدام الكمبيوتر" إلى نموذجها "كلود" القائم على الذكاء الاصطناعي.

وقالت "انثروبيك" إنّ "المطوّرين يمكنهم توجيه كلود لاستخدام جهاز كمبيوتر على غرار الأشخاص، أي النظر إلى الشاشة وتحريك المنزلقة والنقر وكتابة نص".

وأوضحت "اوبن ايه آي" أنّ "أوبرييتر" هو من أوائل برامج "الوكيل الذكي" الخاصة بها والقادرة على أداء مهمة ما نيابة عن الأفراد بشكل مستقل، مشيرة إلى أنه مصمم لإنجاز المهام الموكلة إليه.

ولفتت الشركة إلى أنّ "أوبرييتر" مُتاح فقط للمستخدمين الأميركيين الذين يدفعون لقاء اشتراكات في خدمة "أوبن ايه آي".

وأضافت "إذا واجه أوبريتر تحديات أو ارتكب أخطاء، يمكن للمشغل الاستفادة من قدراته المنطقية للتصحيح الذاتي".

وبحسب الشركة، دُرّب "أوبريتر" ليطلب من المستخدم تولي المهام التي تتطلب تسجيل دخول أو تفاصيل عن الدفع أو حلّ "كابتشا" CAPTCHA التي تهدف إلى التمييز بين الأشخاص والبرامج عبر الإنترنت.