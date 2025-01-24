مصر.. الكشف عن موعد بدء رمضان 1446 هـ فلكيا

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر عن موعد بدء شهر رمضان هذا العام 1446 هجرية وفقا للحسابات الفلكية.

ونقلت صفحة المعهد الرسمية، في موقع فيسبوك عن أشرف شاكر رئيس قسم الفلك في المعهد قوله إن شهر رمضان سيبدأ فلكياً يوم 1 مارس 2025.

وقال شاكر، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى في التلفزيون المصري، بحسب ما نقلت وسائل إعلام "وفقًا للحسابات الفلكية، سيبدأ شهر رمضان المبارك يوم 1 مارس القادم ما يجعل خسوف القمر متوافقًا مع البدر في 14 مارس".

وأوضح رئيس قسم الفلك في المعهد أن "هذا الخسوف سيكون مرئيًا في دول أوروبا وبقية دول العالم، إلا أنه سيكون غير مرئي في الدول العربية".