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الترفيه

احتفالات رأس السنة الصينية بدبي.. بين التكنولوجيا والتراث

احتفالات رأس السنة الصينية بدبي.. بين التكنولوجيا والتراث
25 يناير 2025 18:58

دبي (وام)
نظمت القنصلية العامة الصينية في دبي فعالية «دفء الربيع وسعادة السنة الجديدة»، احتفالاً برأس السنة الصينية «عام الأفعى»، حيث تضمنت مسيرة استثنائية لأكثر من 60 مركبة كهربائية من إنتاج 13 شركة صينية، انطلقت من نادي دبي للفروسية إلى العاصمة أبوظبي.  

وقالت أو بوه تشيان، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي، في تصريح صحافي، إن هذه الفعالية تهدف إلى تعزيز التفاهم الثقافي بين الإمارات والصين، مشيرة إلى أن السنوات الخمس الماضية شهدت نجاحاً كبيراً في تنظيم مسيرة رأس السنة الصينية، بمشاركة مجتمعية واسعة.

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  • أو بوه تشيان تلقي كلمتها خلال الاحتفال
    أو بوه تشيان تلقي كلمتها خلال الاحتفال

وأضافت أن هذه الاحتفالات تُعد فرصة لتعريف المجتمع المحلي بجمال وتنوع الثقافة الصينية، مؤكدة أن الفعالية هذا العام ركزت على دعوة المزيد من الأصدقاء المحليين والعالميين للمشاركة الفعالة، مما يعزز الروابط الثقافية بين الشعبين.
وتضمنت الفعالية عروضاً ثقافية صينية تقليدية، مثل رقصات التنين والأسد، إضافة إلى تسليط الضوء على المركبات الكهربائية الصينية التي تجاوز إنتاجها 10 ملايين مركبة في عام 2024، مع تصدير أكثر من مليوني مركبة للأسواق العالمية.

وأكدت تشيان أن الصين والإمارات تعملان معاً لتحقيق حجم تبادل تجاري يصل إلى 200 مليار دولار أميركي بحلول عام 2030، مشيدة بجهود البلدين لتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والطاقة النظيفة والتنمية المستدامة.
واختتمت الفعالية بعروض ثقافية وفنية مميزة، مما أضفى أجواء احتفالية جمعت بين الأصالة الصينية وروح التعاون الثقافي مع الإمارات.

رأس السنة الصينية
احتفال
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