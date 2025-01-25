سامية الطرابلسي.. «جارية» ألف ليلة

القاهرة (الاتحاد)

تشارك الممثلة التونسية سامية الطرابلسي في دراما رمضان 2025 بعملين، الأول مسلسل «النُص»، الذي ينقل المشاهد إلى مطلع القرن العشرين، وتجسد شخصية امرأة فقيرة تعيش حياة بسيطة لا تهتم بالتفاصيل المعقدة، والعمل مكوّن من 15 حلقة، حول لص تائب في زمن الاحتلال الإنجليزي، من تأليف عبدالرحمن جاويس، وسارة هجرس، وإخراج حسام علي، وبطولة أحمد أمين، وأسماء أبو اليزيد.

كما تشارك سامية الطرابلسي في الجزء الثاني من مسلسل «جودر»، حيث تؤدي شخصية «توود»، الجارية التي تقع في حب جودر، والعمل مستوحى من حكايات «ألف ليلة وليلة»، ويشارك في بطولته ياسر جلال وياسمين رئيس، وتدور أحداثه حول تاجر ينجب ثلاثة أبناء، يتورط أحدهم في صراع مرير مع العدو «شمعون»، من أجل الحصول على كنوز الحكيم «شمردل»، من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.