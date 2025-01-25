محمد فراج.. «منتهي الصلاحية» في رمضان

علي عبد الرحمن (القاهرة)

يشارك محمد فراج في بطولة مسلسل «منتهي الصلاحية»، المقرر عرضه في رمضان المقبل، والذي يناقش قضايا اجتماعية واقعية بأسلوب تشويقي، ويدور المسلسل المكون من 15 حلقة، حول العلاقة المضطربة بين أب صارم، يجسده سامي مغاوري، وابنه الذي يعاني أزمات متعددة، والمسلسل بطولة هنا شيحة، دنيا ماهر، ومحمود الليثي، تأليف محمد هشام عبية. أعرب فراج عن حماسه الكبير للعمل، وقال إنه يطمح لأن يلمس قلوب المشاهدين ويثير النقاش حول قضية التواصل بين الأجيال.

وعلى صعيد آخر، ينتظر محمد فراج عرض الجزء الثاني من مسلسل «الغرفة 207»، الذي لاقى نجاحاً كبيراً في موسمه الأول، والعمل مقتبس من المجموعة القصصية للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، ويعود بالمشاهدين إلى حقبة الستينيات، حيث تدور الأحداث حول غرفة في فندق تكتنفها أسرار غامضة ومؤسفة.

وفي السينما، يستعد فراج لخوض تجربة استثنائية من خلال فيلم «الست» الذي يروي قصة حياة أم كلثوم، حيث تجسد منى زكي شخصية «كوكب الشرق»، ويلعب فراج دور الشاعر الكبير أحمد رامي، الذي طالما ارتبط اسمه بأم كلثوم وشدت بكلماته المؤثرة.

وقد كشف محمد فراج عن شعوره بالتوتر تجاه تقديم شخصية بحجم أحمد رامي، مؤكداً أنه بذل أقصى جهده ليخرج العمل بصورة تليق بمكانة الشخصيات التي يتناولها، وعن العمل مع منى زكي، أوضح أن تعاونهما دائماً متميز، حيث قدما أربعة أعمال ناجحة من قبل.