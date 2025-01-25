12 بطولة «ثنائية» على شاشة رمضان

محمد قناوي (القاهرة)

يشهد موسم دراما رمضان 2025، ظاهرة الثنائيات الفنية، التي تجمع نجوم الصف الأول في أعمال متنوعة بين الاجتماعي والرومانسي والكوميدي، ومعتمدة على تعدد أبطال المسلسل، بعيداً عن البطولة الواحدة أو المطلقة.



ريهام وإياد

بعد نجاحهما في مسلسل «وش وضهر»، يعود الثنائي إياد نصار وريهام عبد الغفور ليقدما على شاشة رمضان المقبل، مسلسل «ظلم المصطبة» الذي يتناول بعض العادات والأعراف الظالمة التي تحكم الأرياف والأقاليم بعيداً عن القانون والشرع، ويشاركهما البطولة فتحي عبد الوهاب وبسمة، تأليف أحمد فوزي صالح، سيناريو وحوار محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة.



طه ومالك

يجتمع الثنائي أحمد مالك وطه دسوقي في الكوميديا الاجتماعية «ولعة ومفتاح»، إخراج شادي عبد السلام، وتدور أحداثه حول صديقين عاشا في دار للأيتام، مع تسليط الضوء على رحلتهما في الحياة وكيف تحولا إلى لصين محترفين.



هشام وأسماء

بعد نجاح الجزء الأول من مسلسل «أشغال شاقة»، الذي عُرض في رمضان الماضي، يعود الثنائي هشام ماجد وأسماء جلال في الجزء الثاني من العمل الذي يواصل سرد مغامرات الطبيب الشرعي والمذيعة المتزوجين حديثاً، وسط مواقف كوميدية وإنسانية، والعمل من إخراج خالد دياب.



الرداد وإيمي

في إطار كوميدي، يجتمع الزوجان حسن الرداد وإيمي سمير غانم مجدداً في مسلسل «عقبال عندكم»، تأليف أحمد سعد والي، وإخراج علاء إسماعيل، بعد أن جمعهما من قبل «حق ميت» عام 2015، و«عزمي واشجان» 2018، وتدور أحداث العمل الجديد حول زوجين يتعرضان للعديد من المواقف الطريفة، والمرحة.



آسر ومي

يشكل آسر ياسين ومي عزالدين، ثنائياً في مسلسل «الحب كله»، الذي تدور أحداثه في إطار التشويق والإثارة حول مافيا تجارة العُملة، والعمل يتكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار رومانسي تشويقي.



دينا وشريف

في الموسم الثالث لمسلسل «كامل العدد»، يستمر الثنائي دينا الشربيني، وشريف سلامة في تعاونهما بعد نجاح الموسمين السابقين، وقد انضم عدد كبير من الفنانين للمشاركة في الجزء الثالث، من بينهم حسين فهمي، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي.



سهر وشعبان

كما يشكل تعاون سهر الصايغ مع مصطفى شعبان ثنائياً مختلفاً في رمضان 2025، من خلال مسلسل «حكيم باشا» الذي يشهد تكرار التعاون بينهما للمرة الثالثة على التوالي، وتدور أحداثه في الصعيد، ويواجه الثنائي العديد من الصعوبات والمشكلات التي تعوق ارتباطهما الرسمي، ويدخلان في صراعات مع المحيطين بهما.



أمينة وشاهين

أمينة خليل ومحمد شاهين يعودان في رمضان المقبل بمسلسل «لام شمسية»، ليكونا ثنائياً فنياً على الشاشة الفضية، بعد تعاونهما من قبل في «الهرشة السابعة»، ويشاركهما البطولة يسرا اللوزي، أحمد صلاح السعدني، ثراء جبيل، وصفاء الطوخي.



أكرم وآية

يجمع مسلسل «الكابتن» لأول مرة بين أكرم حسني وآية سماحة، ليشكلا ثنائياً جديداً في الموسم الرمضاني، وتدور الأحداث في إطار كوميدي، ويشارك في بطولته سوسن بدر ورحمة أحمد، والعمل مستوحى من قصة للكاتب أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني.



أمين وركين

يقدم أحمد أمين في رمضان مسلسل «مذكرات نشال»، مع الأردنية ركين سعد، وتدور أحداث العمل، المكون من 15 حلقة، في إطار الفانتازيا والخيال، حيث يؤدي أمين دور لص يحاول التوبة، لكنه يواجه العديد من الصعوبات التي تمنعه من هذه الخطوة، لتظهر ركين سعد وتحاول مساعدته.



ياسمين وكريم

حقق الثنائي ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، نجاحاً كبيراً في «ونحب تاني ليه» قبل 5 سنوات في رمضان 2020، ليعودا للتعاون في مسلسل «وتقابل حبيب»، حيث يشاركهما البطولة خالد سليم ونيكول سابا، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.



العوضي وميرنا

يشكل أحمد العوضي وميرنا نور الدين، ثنائياً في مسلسل «فهد البطل» المقرر عرضه في رمضان المقبل، إخراج محمد عبد السلام، وتأليف محمود حمدان، ويدور في إطار شعبي، ويجسد العوضي شخصية عامل رخام، يترك الصعيد ويسافر إلى القاهرة ليتعرض للعديد من الأزمات والعقبات.