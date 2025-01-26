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المزروعي يتوّج الفائزين بمسابقة «شلة الظفرة»

المزروعي يتوّج الفائزين بمسابقة «شلة الظفرة»
26 يناير 2025 22:10

الظفرة (وام)
توج معالي فارس خلف المزروعي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، الفائزين في مسابقة «شلة الظفرة»، التي أقيمت بمخيم مكشات الظفرة ضمن فعاليات المحطة الختامية لمهرجان الظفرة بدورته الـ18، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث ويستمر حتى 30 يناير الجاري. 
حضر التتويج عبدالله مبارك المهيري مدير عام الهيئة بالإنابة، وأعضاء لجنة المسابقة وعدد من محبي الفنون الأدائية والتراث الإماراتي الأصيل.
تسعى مسابقة «شلة الظفرة» إلى تعزيز الجوانب التراثية في المهرجان، وتعريف زواره بالتنوع اللحني في دولة الإمارات، بالإضافة إلى الكشف عن المواهب والأصوات الواعدة وتشجيعها على التطور.
جرت المرحلة النهائية للمسابقة بمشاركة 6 متسابقين تنافسوا في أداء فن الشلة التراثي أمام لجنة التحكيم المكونة من الشاعر سالم بن كدح الراشدي، والشاعر عبدالله بن عمر المنصوري، والشاعر محمد بن حامد المنهالي، وفق عدد من المعايير تشمل الأداء، اختيار النص، إتقان اللحن، وجماليات الصوت.
وأعلنت لجنة التحكيم نتائج المسابقة بفوز ياسر حمد الجنيبي من دولة الإمارات بالمركز الأول، بينما حاز المركز الثاني إبراهيم حمد العلوي من سلطنة عمان، فيما جاء جابر العتيق المري من المملكة العربية السعودية في المركز الثالث، وفيصل بن شرعا الهاجري من المملكة العربية السعودية في المركز الرابع، وحل في المركز الخامس فرج آل حميدان المري من المملكة العربية السعودية، وفي المركز السادس حمدان حسن الراشدي من دولة الإمارات.

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كان معالي فارس خلف المزروعي، قد حضر جانباً من مسابقة الشاي للرجال التي نُظمت بمخيم مكشات الظفرة ضمن فعاليات المهرجان، بمشاركة واسعة من المتسابقين وحضور كبير من الزوار الذين تابعوا المنافسات.

مسابقة شلة الظفرة
تتويج
مهرجان الظفرة
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