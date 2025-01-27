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الترفيه

«بويز تو مين» تتألق في «ليالي السعديات»

«بويز تو مين» تتألق في «ليالي السعديات»
27 يناير 2025 14:45

أبوظبي (الاتحاد)

أحيت فرقة «بويز تو مين» حفلاً مميزاً ضمن أمسيات مهرجان «ليالي السعديات»، سلسلة الأمسيات الموسيقية الحية التي تقام فوق مسرح خارجي مفتوح في جزيرة السعديات بأبوظبي، من تنظيم دائرة «الثقافة والسياحة -أبوظبي»، ضمن الحملة الترويجية والهوية السياحية الخاصة بها «حياكم في أبوظبي».

تألقت الفرقة الأميركية الشهيرة «بويز تو مين»، المؤلفة من 3 فنانين والحائزة على 4 جوائز غرامي، بتقديم عرض لا ينسى في أبوظبي، وأدت أمام حضور لافت باقة من أشهر أغانيها، من بينها: «واتر رانز دراي» و«إند أوف ذا رود».

واحتفت الفرقة خلال الحفل بالفنانين الذين أثّروا في حياة أعضاء الفرقة ومسيرتهم المهنية، من خلال تقديم مجموعة من الأغاني الكلاسيكية مثل «بربل رين» للفنان «برنس».

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تُعتبر «بويز تو مين» من أشهر فرق موسيقى «آر أند بي»، وتُعرف بتميزها بأغانيها العاطفية التي تؤدي بعضها دون آلات موسيقية. وأعادت الفرقة خلال الحفل الجمهور إلى أيام الزمن الجميل، حيث أدت باقة من أشهر أعمالها الكلاسيكية القديمة، واختتمت حفلها بأغنية «ماوتن فيلي»، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وقال شاون ستوكمان، أحد أعضاء الفرقة: تشرفنا بتقديم هذا الحفل الرائع ضمن أمسيات «ليالي السعديات» العالمية، واحتفلنا مع جمهور أبوظبي التي تُعتبر أحد أفضل الأماكن التي زرناها على الإطلاق، بأكثر من 30 عاماً من الموسيقى خلال مسيرتنا الفنية.

وأضاف: على الرغم من أننا نسافر في مختلف أنحاء العالم لتقديم عروضنا الفنية، إلا أن المشاركة في سلسلة الأمسيات المميزة «ليالي السعديات» في أبوظبي تستحق التجربة.

تحتفي «ليالي السعديات» بالموسيقى والثقافة العربية والعالمية، الأمر الذي يعزز مكانة جزيرة السعديات وجهة ثقافية مميزة، كما تسلط الضوء على مكانة أبوظبي الرائدة بوصفها «مدينة الموسيقى» من منظمة «اليونسكو». وتواصل «ليالي السعديات» حفلاتها على مدار الأسابيع المقبلة، بمشاركة كل من الموسيقار عمر خيرت يوم 1 فبراير، ونجمة البوب كريستينا أجيليرا يوم 15 فبراير، والفنانة جوين ستفاني 21 فبراير، والفنان ليونيل ريتشي يوم 22 فبراير.

السعديات
دائرة الثقافة والسياحة
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