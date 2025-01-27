طارق المنهالي يؤدي «العيالة» بالفصحى

أبوظبي (الاتحاد)

احتفاء بمؤية الشاعر الراحل سلطان العويس، شارك الفنان د. طارق المنهالي في أمسية «نغم في دبي»، التي أقيمت في «دبي أوبرا» بقيادة المايسترو والمؤلف الموسيقي محمد القحوم، وجاء هذا الحدث الاستثنائي من تنظيم مؤسسة «سلطان بن علي العويس الثقافية».

أدى المنهالي في الحفل فن العيالة الإماراتي للمرة الأولى بالفصحى على أنغام أغنية «ليلى أتَيتُكِ - العودة»، التي لحنها وغناها الفنان الراحل وديع الصافي، وهي من كلمات الشاعر سلطان العويس.

وقال المنهالي: سعدت بالمشاركة في هذا الحفل الموسيقي الضخم «نغم في دبي» في «دبي أوبرا» وتقديم أغنية «ليلى أتَيتُكِ - العودة» بفكرة جديدة مع تطوير في القالب الموسيقي الإيقاعي، ودمجها مع فن «العيالة» الإماراتي التراثي بلغة الضاد.

وتابع: تشرفت بهذه التجربة الفريدة، والتي جسدت لوحة تبادل ثقافي موسيقي إماراتي عربي عالمي في قالب أوركسترالي يضيء على موروثنا الموسيقي المحلي الزاخر.

وقال محمد القحوم: سعيد بالأصداء الجميلة التي حققناها في الحفل، وبالتعاون مع د. طارق المنهالي الذي أصر على تقديم فكرة لون «العيالة»، بهدف دمج الموروث المحلي بالفصحى، وهذا ليس بغريب عليه، حيث سبق أن أستخدم اللحن الإماراتي الشعبي بالفصحى من كلمات المتنبي.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) اعتمدت 2025 عاماً للاحتفاء بمئوية الشاعر سلطان العويس (1925 2025)، وبدأ الحفل الموسيقي «نغم في دبي»، الذي قدمته الفرقة السيمفونية التراثية التي ضمت أكثر من 60 عازفاً ومغنياً بقيادة المايسترو محمد القحوم، بمجموعة من المقطوعات التراثية الخليجية تخللتها مقاطع مغناة من قصائد للشاعر سلطان العويس.