«منصة الثريا 2025».. تجربة إبداعية مُلهمة

أبوظبي (الاتحاد)

افتتح الشيخ زايد بن نهيان بن زايد آل نهيان، وسط أجواء احتفالية رائعة فعاليات النسخة الثالثة من منصة الثريا 2025، في قاعة المارينا بمركز أدنيك أبوظبي، وقد تميز الحفل بجو من الدفء ورحابة الضيافة، إضافة إلى العروض الحية التي جمعت بين الشعر والموسيقى والأداء، ما أضفى طابعاً مميزاً يعكس جمال التراث الإماراتي.

يستضيف المعرض أكثر من 200 علامة تجارية، ويستمر حتى 30 يناير الجاري، ويقدم مجموعة متنوعة من المنتجات تشمل الأزياء الراقية والمجوهرات والعطور والأثاث وفنون الضيافة.

إلهام المبدعين

بهذه المناسبة، أعربت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، ورئيسة مجلس إدارة منصة الثريا، عن فخرها بنجاح منصة الثريا المستمر في تسليط الضوء على تجارب المصممين الإماراتيين وأكبر العلامات التجارية العالمية، مؤكدة أن هذا الحدث يهدف إلى إلهام المبدعين، وتقديم تجربة إبداعية متميزة، إلى جانب تعزيز مكانة أبوظبي وجهة سياحية عالمية، وأضافت أن النسخة الثالثة من المنصة تواصل تعزيز المكتسبات التي حققتها النسخ السابقة، ما يعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً لريادة الأعمال.

منصة مثالية

أشادت الشيخة الدكتورة شما بدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، التي تواصل دعم تمكين المرأة الإماراتية، باعتبارها جزءاً أساسياً في مسيرة التنمية المستدامة والشاملة التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات والقطاعات.

وقالت الشيخة الدكتورة شما «لقد أصبحت منصة الثريا أحد أبرز الأحداث السنوية في أبوظبي ووجهة مستقطبة للمبدعين من مختلف أنحاء العالم»، وأضافت «نحرص في منصة الثريا على بناء شراكات قوية ومثمرة في مختلف المجالات، حيث يعد هذا الحدث السنوي منصة مثالية لتحقيق هذا الهدف من خلال ما يتيحه من تبادل ثقافي ومعرفي بين المصممين والمبدعين من مختلف الدول، وما يوفره من فرص فاعلة لاكتساب خبرات وتجارب معرفية إبداعية جديدة».

وشكرت الشيخة الدكتورة شما فريق العمل الذي كان وراء هذا النجاح المبهر، كما تقدمت ببالغ الشكر والتقدير للراعي الرسمي، دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، والشركاء شبكة أبوظبي للإعلام ومركز أدنيك، على دعمهما المستمر للمنصة.

وجهة رائدة

من جانبها، أكدت الشيخة روضة بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مؤسسة بحر الثقافة، نائب رئيس مجلس إدارة منصة الثريا، على الأهمية المتزايدة لقطاع التصميم في تعزيز ريادة أبوظبي ومكانتها العالمية وجهة رائدة للمبدعين، وقالت «أولينا في منصة الثريا اهتماماً خاصاً بقطاعي التصميم والضيافة، حيث نسعى جاهدين إلى تطويرهما وزيادة تنافسيتهما، ورفع مستوياتهما إلى آفاق جديدة، من خلال توفير فرص للمصممين وتهيئة بيئة إبداعية تحتضنهم وتلهمهم للتعبير عن رؤاهم في هذا القطاع الذي يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الإبداعي».

وأشارت الشيخة روضة إلى أن المعرض يمثل منصة عالمية بارزة تسلط الضوء على إبداعات أصحاب المواهب المحلية، وتستعرض أفكارهم الجديدة التي تعكس رؤاهم المستقبلية في مجال التصميم، كما يوفر لهم فرصة لتطوير مهاراتهم واكتساب المعرفة من المصممين الدوليين، في الوقت الذي يعكس فيه البيئة الداعمة التي تتمتع بها أبوظبي للصناعات الثقافية والإبداعية، بفضل منظومتها المتكاملة التي تدعم المشاريع الريادية الناشئة.