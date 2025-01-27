الذكاء الاصطناعي يميز بين أمراض الرئة بدقة عالية

نجح باحثون في تدريب الذكاء الاصطناعي على التمييز بين أمراض الرئة المختلفة مثل الالتهاب الرئوي وكوفيد-19 وغيرها وتشخيصها بدقة عالية.

تصف الدراسة الجديدة، التي أجراها باحثون من أستراليا وبنغلادش، تطوير وتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي لتحليل مقاطع فيديو الموجات فوق الصوتية للرئة، وفقا لما جاء في موقع "مديكال إكسبرس" وموقع "إكستريم تك. كوم".

يعمل النموذج من خلال فحص كل مقطع فيديو للعثور على الميزات المهمة للرئتين وتقييم ترتيب مقاطع الفيديو لفهم أنماط الرئتين مع مرور الوقت.

بعد ذلك، يحدد النموذج أنماطًا تشير إلى أمراض الرئة المختلفة. وبناءً على هذه المعلومات، يصنف الموجات فوق الصوتية إلى فئة تشخيصية مثل الالتهاب الرئوي الطبيعي وكوفيد-19 وأمراض الرئة الأخرى.

تتفوق الأداة الجديدة، التي يطلق عليها اسم "لانغ نت" LungNet، على نماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى التي تركز على الرئة.

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وقال نيوشا شافي آبادي، المؤلف المشارك في الدراسة والأستاذ المساعد في جامعة تشارلز داروين في أستراليا، إن دقة النموذج تصل إلى 96.57%، مع التحقق من تحليلات الذكاء الاصطناعي من قبل متخصصين طبيين. ويمثل هذا معدل دقة أفضل من النماذج المنافسة، التي تكتشف أمراض الرئة بشكل صحيح بنسبة 83٪ إلى 92٪.

وأكد الأستاذ المساعد شافي آبادي "يستخدم النموذج أيضًا تقنيات الذكاء الاصطناعي ليُظهر لأخصائيي الأشعة سبب اتخاذ قراراته، مما يسهل عليهم الثقة في النتائج وفهمها".

يستخدم النموذج الذكاءَ الاصطناعي القابل للتفسير، وهي طريقة تسمح للمستخدمين البشريين بفهم النتائج التي تم التوصل إليها بواسطة خوارزميات التعلم الآلي والثقة بها.

يضيف الأستاذ المساعد شافي آبادي "إن الشرح، الذي يقدمه النموذج الجديد، يهدف إلى زيادة موثوقية هذا النهج"، مؤكدا "يُظهر النظام للأطباء سبب اتخاذ قرارات معينة باستخدام صور. وستساعد تقنية التفسير هذه أخصائي الأشعة في تحديد موقع منطقة التركيز وتحسين الشفافية السريرية بشكل كبير. كما يساعد هذا النموذج الأطباء على تشخيص أمراض الرئة بسرعة ودقة، ويدعم عملية اتخاذ القرار لديهم، ويوفر الوقت، ويعمل كأداة تدريب قيمة".

وأوضح شافي آبادي أنه إذا تمت تغذية النموذج بالبيانات المناسبة، فيمكن تدريبه على تحديد المزيد من أمراض الجهاز النفسي مثل السل والربو والسرطان وأمراض الرئة المزمنة والتليف الرئوي.

ويمكن في المستقبل تدريب هذا النموذج على تقييم صور أخرى، مثل الأشعة المقطعية والأشعة السينية.

مصطفى أوفى (أبوظبي)