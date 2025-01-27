حنان مطاوع.. طبيبة بين «حياة أو موت»

سعيد ياسين (القاهرة)

تعود حنان مطاوع لدراما رمضان بعدما غابت العام الماضي، بمسلسل «حياة أو موت»، وتجسد فيه شخصية طبيبة تفقد والديها في حادث سير، وتتولى مسؤولية شقيقتها الصغرى، وتواجه معها العديد من المشاكل والصعوبات، منها جريمة قتل تقلب حياتهما رأساً على عقب.

وأوضحت حنان مطاوع أن شخصيتها في المسلسل تختلف شكلاً ومضموناً عن أدوارها السابقة، وسيكون دورها مفاجأة للجمهور، والعمل من 15 حلقة، وليس المهم عدد الحلقات، إنما فكرته أو مضمونه.

يشارك في بطولته رنا رئيس ومحمد علي رزق وسلوى عثمان وأحمد الرافعي ومصطفى حشيش ومحمد يونس، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج هاني حمدي.

وعبّرت حنان عن سعادتها بردود الفعل التي تتلقاها حول مسلسلها «صفحة بيضا» الذي بدأ عرضه 19 يناير، وتجسد فيه شخصية فتاة تمر بالعديد من الأحداث الغريبة والغامضة، حيث تفقد وعيها خلال الأحداث، لكنها تكشف حقائق عن قضية فساد دولية مرتبطة بشركة أدوية تهدد أرواح المرضى.

يشاركها البطولة، أحمد الشامي ونور محمود وميمي جمال ومها نصار وحنان يوسف، تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن.

وكشفت حنان عن أنها أجلت مسلسلين بدأت تصويرهما قبل فترة، وهما «هابي هالوين»، حول جريمة قتل تقع ليلة الاحتفال بالهالوين، وتتجه أصابع الاتهام لأكثر من شخص لحل لغز الجريمة وكشف القاتل، والثاني «ورد»، وتجسد فيه شخصية فتاة تتعرض للعديد من المفارقات نتيجة وقوعها في حب شخصين.