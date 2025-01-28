مهرجان أبوظبي 2025 يفتتح فعالياته بعرض عالمي لأوركسترا اليابان

تنطلق الدورة الثانية والعشرين من مهرجان أبوظبي يوم 7 فبراير 2025، بعرض عالمي مميز لأوركسترا اليابان الفلهارمونية الجديدة في حضورها لأول مرة في العالم العربي، بقيادة المايسترو البارز يوتاكا سادو، وبمشاركة التينور العالمي جوناثان تيتلمان وعازف البيانو الشهير كيوهي سوريتا.

وسيتواصل الإبداع مع أمسية موسيقية استثنائية ثانية يوم 8 فبراير للأوركسترا نفسها، وذلك في قصر الإمارات بأبوظبي.

وتنظم مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون دورة المهرجان لهذا العام تحت شعار "أبوظبي: العالم في مدينة"، احتفاءً بالتنوع الثقافي الذي تحتضنه العاصمة، وفي إطار الاحتفال بمرور أكثر من 50 عاماً على العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة اليابان، التي تم اختيارها كدولة شرف للمهرجان.

وسيشهد الحفل الافتتاحي للمهرجان أداءً استثنائياً من التينور العالمي جوناثان تيتلمان، الذي سيبهر الجمهور بتقديم أعمال أوبرا بوتشيني الشهيرة، بما في ذلك "مانون ليسكوت"، و"لو فيلي"، و"توراندوت"، مجسداً بصوته المتميز هذه الروائع الموسيقية الخالدة.

ويتألق في هذه الأمسية عازف البيانو الشهير كيوهي سوريتا، الحائز على الميدالية الفضية في مسابقة شوبان لعام 2021، حيث سيعزف كونشيرتو البيانو رقم 2 لرخمانينوف، فيما ستقدّم الأوركسترا السيمفونية التاسعة "من العالم الجديد" لدفورجاك، التي تُعد واحدة من أعظم الأعمال السيمفونية، المستوحاة من تجارب المؤلف الموسيقي العالمي في أميركا.

وسيشهد العرض الرئيسي الثاني في 8 فبراير، عودة كيوهي سوريتا إلى المسرح ليقدم كونشيرتو البيانو الأولى لتشايكوفسكي، الذي يتميز بالبلاغة الهائلة والقوة العاطفية والإنسانية والتناغم والتوزيع الموسيقي، وسترافقه الأوركسترا بعزف مقطوعة ثلاثية لوتريات أوركسترالية للمؤلف الياباني ياسوشي أكوتاجاوا، وستُختتم الأمسية بأداء رائع للسيمفونية الخامسة لتشايكوفسكي، وهي عمل فني ملهم يعالج موضوعات الحياة والصراع والانتصار.

ويشكل هذان العرضان المميزان انطلاقة لموسم استثنائي من مهرجان أبوظبي 2025، ما يعزز مكانته كمنصة رائدة للتميز والإبداع الفني، حيث يجمع المهرجان نخبة من أبرز الفنانين والمؤدين العالميين ليسهم بذلك في إثراء المشهد الثقافي وتعزيز التفاعل الفني على المستويين المحلي والدولي.

