السوق «العائم».. العالم على ضفاف الوثبة

يتيح سوق الوثبة العائم في مهرجان الشيخ زايد، فرصة استثنائية أمام زواره لمعايشة أجواء الأسواق التقليدية، حيث يضم 40 قارباً عائماً، وقائمة من الأطباق العالمية الشهيرة، وسط أجواء احتفالية.

ويتميز السوق الذي يُقام لأول مرة، ضمن فعاليات المهرجان المطلة على «نافورة الإمارات»، بتوفير تجربة استثنائية على ضفاف بحيرة سوق الوثبة العائم، وفرصة للاستمتاع بالعروض الفنية والموسيقية المستوحاة من ثقافات متعددة، ومنها الصينية واليابانية والعربية وثقافة أميركا اللاتينية، إلى جانب استعراض رقصات تايلاندية تقليدية تعكس تنوعاً ثقافياً فريداً.