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وفد نمساوي في زيارة سياحية إلى ربوع الإمارات

وفد نمساوي في زيارة سياحية إلى ربوع الإمارات
30 يناير 2025 17:18

أبوظبي (الاتحاد) 
وصل عمدة قرية "باد هوف غشتاين" النمساوية ماركوس والعمدة السابق فرتز زيتنغ وإيفالد رات إلى دولة الإمارات حيث قام الوفد النمساوي بزيارة قصر الوطن وجزيرة الحديريات ومنطقة السعديات، كما قاموا بزيارة مدينة العين والاستمتاع برمالها.

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كان للجانب البحري نصيب من الزيارة من خلال رحلة صيد بحرية، ورافقهم في الجولة الإماراتي عبدالله الشحي. وتختتم الزيارة بزيارة مدينة دبي. 
وأعرب عمدة قرية "باد هوف غشتاين" والعمدة السابق عن سعادتهما، وتحدث ماركوس عن العلاقة التي تربطهم منذ سنوات طويلة بالسياح من الإمارات، وقال: "أصبحوا أصدقاءنا، وهذا ما دفعنا لزيارة الإمارات، ولابد من تكرار هذه الزيارة حيث لمسنا الحفاوة البالغة من المواطنين، مما سيبقى في ذاكرتنا".

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