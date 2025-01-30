«دار الزين».. رحلة مذهلة إلى عالم البرية والطبيعة الساحرة

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق فعاليات مهرجان «دار الزين» بحلته الجديدة والمستوحاة من روائع الطبيعة الخلابة، خلال الفترة من 14 إلى 23 فبراير المقبل في حديقة الجاهلي بالعين، مع برنامج حافل بالأنشطة الترفيهية والعائلية وتجارب الطعام الشهيّة والعروض الحيّة والمجانية التي تلبي تفضيلات كافة أفراد العائلة.يدعو المهرجان الزوّار للابتعاد عن صخب المدينة والتواصل مع روائع الطبيعة في الهواء الطلق، من خلال برنامجه الغني بالأنشطة الترفيهية والمغامرات المستوحاة من سحر الطبيعة الخلابة، وتقدم نسخة هذا العام، التي تُقام في حديقة الجاهلي، مجموعة من مسارات التحدي الشيّقة والألعاب الترفيهية الممتعة، فضلاً عن ورش العمل المسليّة، وباقة من العروض التفاعلية والأنشطة المخصصة للأطفال والعروض الموسيقية الحيّة، وأشهى المأكولات والنكهات المحلية والعالمية، بما يتيح للعائلات والأطفال من مختلف الأعمار فرصة قضاء أوقات لا تنسى وسط أجواء مميزة للغاية



مغامراتٌ عائلية

يشهد مهرجان هذا العام مشاركة مجموعة من الشخصيات الكرتونية المحبّبة، مثل «كوكوميلون»، وغيرها من الشخصيات الشهيرة والمستوحاة من عالم الطبيعة والحياة البرية، ويتاح أمام عشاق كرة القدم من الشباب فرصة اللقاء مع نجم اليوتيوب (SV2)، وحضور ورشة عمل كرة القدم، بما يضمن لهم الاستمتاع بتجربة ملهمة تجمع بين الرياضة والمرح.

كما تقدم نسخة هذا العام إضافات جديدة ومميزة مثل «ميدان المعركة» الذي يحاكي أجواء المعارك الحقيقية، بفضل ما يقدمه من ألعاب الليزر وتقنيات التصويب المتطورة، ما يوفّر تجربة ترفيهية فريدة للاعبين وعشاق المغامرات، كما يستمتع الأطفال أيضاً باكتشاف «مسار تحدي العقبات» التفاعلي والمليء بالحواجز والعقبات المستوحاة من أشكال الحيوانات، فيما تبرز «منطقة المغامرات»، التي تضم زيبلاين، وجدران تسلق، من بين أكثر الأماكن المرتقبة هذا العام، والتي تتيح للزوار والعائلات الاستمتاع بأروع اللحظات في الهواء الطلق وتسجيل أروع الذكريات.

متعة ومرحوتضفي الأنشطة الترفيهية وألعاب المهارات المزيد من البهجة على المهرجان، وتشمل الإضافات الجديدة هذا العام حديقة الألعاب المطاطية، التي توفر منزلقات شاهقة تَعدُ بساعات من المرح لجميع الأعمار، ويحظى الزوار بتجربة ألعاب الأركيد الجديدة والمتنوعة، فضلاً عن التعرف على عالم تعدين الأحجار الكريمة، والذي يوفر تجربة عملية تتيح للمستكشفين الصغار فرصة اكتشاف الكنوز الفريدة، وفي الوقت نفسه، تستمر مناطق المهرجان المفضلة، مثل مناطق الفنون والحرف اليدوية في إبهار روّاد المهرجان، أيضاً تشكل أعمال التركيب الفنية خلفيات مذهلة لالتقاط الصور الرائعة في الهواء الطلق، والتي تجسد ذكريات مذهلة يحلو نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.



مأكولات ونكهات

يمكن لعشاق الطعام من زوار المهرجان تجربة تشكيلة من أشهى النكهات والأطباق المحلية والعالمية، حيث تقدم ساحة الطعام النابضة بالحياة باقة فريدة من المأكولات وخيارات الطعام العالمية والمبتكرة، وغيرها من الخيارات التي تحمل توقيع نخبة من أشهر العلامات التجارية المحلية في المنطقة، بدءاً من وجبات البرجر إلى أصناف الحلويات الشهية.

ومن المتوقّع أن تستقطب عروض وفعاليات المهرجان الزوّار من جميع الأعمار، حيث يستضيف المسرح الترفيهي عروضاً حيّة ومميزة تتنوع بين الحفلات الموسيقية المحلية وورش العمل التفاعلية.



وجهة مثالية

على بعد أقل من 90 دقيقة من أبوظبي ودبي، تقع مدينة العين، والتي اختيرت لتكون عاصمة السياحة الخليجية لعام 2025، وهي تعتبر الوجهة العائلية المثالية للمغامرات والتجارب الملهمة في الهواء الطلق، وفي قلب هذه المدينة الرائعة، تقع حديقة الجاهلي، إحدى أكبر الحدائق وأكثرها جمالاً في العين، وبفضل المساحات الخضراء الشاسعة، ومناطق التنزّه المظلّلة، والممرات الخلابة، تبرز هذه الحديقة بجمالها الطبيعي، كمكانٍ مثالي لقضاء أروع الأوقات في رحاب الطبيعة.

ومن المغامرات المثيرة في حديقة المغامرات إلى التجارب التفاعلية والمأكولات العالمية، يحوّل مهرجان دار الزين حديقة العين إلى وجهة مميّزة للترفيه والاستمتاع وصناعة أحلى الذكريات، بعيداً عن صخب المدينة والتواصل من جديد مع العائلة والطبيعة.