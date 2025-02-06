نيقولا معوض.. «شخصية متناقضة»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

يشارك نيقولا معوض في بطولة مسلسل «الأميرة - ضل الحيطة»، ويلعب شخصية مليئة بالتناقضات، والعمل مأخوذ عن قصة حقيقية، تأليف محمد سيد بشير، وإخراج إبراهيم فخر، ويشارك في البطولة ياسمين صبري، أحمد فؤاد سليم، وسلوى عثمان.

وانضم نيقولا إلى فريق عمل النسخة العربية من المسلسل التركي «امرأة» الذي حقق نجاحاً كبيراً في تركيا، منذ عرضه عام 2017، ويجسد خلاله شخصية تخوض تحولات درامية معقدة، ويعاد تقديم العمل عربياً بمشاركة مرام علي، طوني عيسي، وتقلا شمعون.

ويتتبع المسلسل قصة «بهار»، التي تعيش مأساة اختفاء زوجها فجأة في ظروف غامضة، لتتغير حياتها بشكل مفاجئ. وبعد غياب طويل، يعود الزوج ليكشف العديد من الأسرار التي تروي خفايا اختفائه، مما يتركها في مواجهة مع التحديات.