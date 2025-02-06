الجمعة 7 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

دينا الشربيني تتورط مع «درويش»

دينا الشربيني
7 فبراير 2025 02:50

سعيد ياسين  (القاهرة)

أخبار ذات صلة
الذكاء الاصطناعي يعزِّز الأفلام المحلية
7 أفلام تستلهم أحداثها من التاريخ

تشارك دينا الشربيني في فيلم «درويش» مع عمرو يوسف، في ثاني تعاون سينمائي بينهما بعد «شقّو»، ويدور في إطار أكشن ومطاردات، حول محتال في أربعينيات القرن الماضي، حيث تُعجب بشخصيته الجذابة، بالرغم من أنه يعيش حياة مليئة بالتحديات والمخاطر، ويشاركهما البطولة محمد شاهين وتارا عماد ومصطفى غريب، تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي.
وتواصل دينا تصوير دورها في الجزء الثالث من مسلسل «كامل العدد»، ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل، وقالت إن الأحداث تركز على تطور العلاقة بين طبيب وصاحبة مشروع مستحضرات تجميل، ويقرران الزواج، وتحدي الظروف العائلية الصعبة، ويشاركها البطولة شريف سلامة وإسعاد يونس وتميم عبده وميمي جمال وأحمد كمال وصدقي صخر، تأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي.
وقد أبدت الشربيني سعادتها بردود الفعل حول فيلم «الهنا اللي أنا فيه»، الذي عُرض مؤخراً، ويشاركها بطولته كريم محمود عبدالعزيز وياسمين رئيس، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي، وتدور أحداثه حول طبيب يقدم نصائح للسعادة الزوجية على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما يعاني في الواقع العديد من المشكلات.
وكانت دينا قد شاركت في مسرحية «حاوريني يا كيكي» مع هالة صدقي ورانيا وإخراج بتول عرفة، ضمن موسم الرياض، ودارت حول 3 صديقات يتنافسن كل عام على الفوز بقلب فتاة جديدة.

دينا الشربيني
عمرو يوسف
السينما
السينما المصرية
الأفلام السينمائية
الأفلام المصرية
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
«ثلاثية» لخيول ياس و«معالي الشحانية» بطل «ماراثون العين»
الرياضة
«ثلاثية» لخيول ياس و«معالي الشحانية» بطل «ماراثون العين»
اليوم 13:30
أرشيفية
علوم الدار
الأرصاد: تحذيرات من تشكل الغبار وتدني الرؤية وانخفاض بدرجات الحرارة
اليوم 13:13
11 لاعباً يمثلون فريق أبوظبي في «الإمارات للتجديف»
الرياضة
11 لاعباً يمثلون فريق أبوظبي في «الإمارات للتجديف»
اليوم 13:00
مشاركة مجتمعية مبهرة في سباق الأخوة الإنسانية للجري بالحديريات
الرياضة
مشاركة مجتمعية مبهرة في سباق الأخوة الإنسانية للجري بالحديريات
اليوم 12:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©