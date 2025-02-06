دينا الشربيني تتورط مع «درويش»

سعيد ياسين (القاهرة)

تشارك دينا الشربيني في فيلم «درويش» مع عمرو يوسف، في ثاني تعاون سينمائي بينهما بعد «شقّو»، ويدور في إطار أكشن ومطاردات، حول محتال في أربعينيات القرن الماضي، حيث تُعجب بشخصيته الجذابة، بالرغم من أنه يعيش حياة مليئة بالتحديات والمخاطر، ويشاركهما البطولة محمد شاهين وتارا عماد ومصطفى غريب، تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي.

وتواصل دينا تصوير دورها في الجزء الثالث من مسلسل «كامل العدد»، ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل، وقالت إن الأحداث تركز على تطور العلاقة بين طبيب وصاحبة مشروع مستحضرات تجميل، ويقرران الزواج، وتحدي الظروف العائلية الصعبة، ويشاركها البطولة شريف سلامة وإسعاد يونس وتميم عبده وميمي جمال وأحمد كمال وصدقي صخر، تأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي.

وقد أبدت الشربيني سعادتها بردود الفعل حول فيلم «الهنا اللي أنا فيه»، الذي عُرض مؤخراً، ويشاركها بطولته كريم محمود عبدالعزيز وياسمين رئيس، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي، وتدور أحداثه حول طبيب يقدم نصائح للسعادة الزوجية على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما يعاني في الواقع العديد من المشكلات.

وكانت دينا قد شاركت في مسرحية «حاوريني يا كيكي» مع هالة صدقي ورانيا وإخراج بتول عرفة، ضمن موسم الرياض، ودارت حول 3 صديقات يتنافسن كل عام على الفوز بقلب فتاة جديدة.