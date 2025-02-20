حديقة نورة الجسمي.. مزرعةٌ منتِجة

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

سيراً على خطى والدها الذي مكَّنها من أساسيات الزراعة، اتجهت نورة الجسمي نحو تحويل مساحة بيتها إلى مزرعة منتجة للعديد من أنواع الخضراوات والورقيات والفواكه محققة الاكتفاء الذاتي. ولرفد حديقتها بأجمل مشاهد الطبيعة بدأت في زراعة أغرب النباتات والورد، والمشاركة في مختلف المسابقات الخاصة بالزراعة، حتى حازت العديد من الجوائز، أبرزها المركز الثاني عن فئة «أغرب زهرة» ضمن مسابقات الوثبة للزهور، الذي نظمته جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي في «مهرجان الشيخ زايد» بمنطقة الوثبة، والذي يستمر حتى 28 فبراير 2025. وهذه المسابقة تهدف إلى تحفيز المجتمع على زيادة الرقعة الخضراء والتوعية بأهمية الزراعة في المنظومة البيئية، مع تبني ممارسات صديقة للبيئة وإنشاء حدائق ومزارع مستدامة.

شغفها بالزراعة

قالت نورة الجسمي، إن الزراعة المجتمعية تُعد أحد أنواع الأنشطة الزراعية التي توظف بشكل متكامل ما يمكن استغلاله من موارد مجتمعية مشتركة، مثل المساحات في الأماكن السكنية وأسطح المباني والمؤسسات التعليمية، لتطوير وتوسيع النشاط الزراعي وتنويعه، من أجل خدمة المجتمع وتثقيفه وتعزيز الفوائد البيئية.

وظهر شغفها بالزراعة منذ كانت ترافق والدها إلى مزرعته الخاصة، حيث تبلورت معارفها أكثر وقررت استثمار مساحة في بيتها وتحويلها إلى مزرعة صغيرة، تحتوي على أنواع كثيرة من الخضراوات والورقيات العضوية والنباتات والورد النادر، مستخدمة السماد العضوي الذي تنتجه في بيتها، وترى أن العزيمة والإرادة والطموح، عناصر إن اجتمعت تحقِّق المستحيل، وأن بإمكان كل شخص توفير احتياجاته من المواد العضوية في بيته باستغلال المساحات المتوفِّرة لديه مهما كانت صغيرة.

خضرة واستدامة

ومع استغلال نورة الجسمي لمساحة في بيتها وتأسيس مزرعة تنتج الخضراوات والورقيات طوال السنة، تفكر اليوم في استكشاف عالم واسع يمكن أن يحقّق طموحاتها في جعل المجتمع أكثر خضرة واستدامة، فهي تؤمن بأن الزراعة في البيوت ممكنة مهما كانت المساحة صغيرة، مشيرة إلى أن اختيار الطريقة الصحيحة والتربة المناسبة مع القليل من الخبرة، من الأساسيات التي تساعد على نجاح المشروع مهما كان بسيطاً. وتدعو الجميع إلى استغلال الموسم الزراعي في الإمارات، والذي تعتبره من بين أطول المواسم الزراعية حول العالم، حيث يستغرق أكثر من 6 أشهر، مما يتيح التنوع في المحاصيل، مشيرة إلى أنها نجحت في إنتاج العديد من الخضراوات وأكثر من 25 نوعاً من الطماطم، والكثير من أنواع الورقيات.

اكتفاء ذاتي

وأوردت الجسمي أن تعلّقها بهذا المجال جعلها تستكشف جوانب جميلة في هذا العالم تمنحها الشعور بالسعادة، وتعيد بلورة حياتها، مؤكدة أنها تحقق حالياً الاكتفاء الذاتي من الخضراوات والورقيات لبيتها وتوزع على أهلها وجيرانها، بعدما واجهت العديد من التحديات واكتسبت خبرة كبيرة في مجال الزراعة، موضحة أنها تعلّمت منها الكثير، وأنها تقضي وقتاً طويلاً في المزرعة لتلقيح النباتات وصنع السماد المنزلي من مخلفات أوراق الأشجار، وغيرها.

إعداد التربة

وأشارت إلى التحديات التي تكمن في إعداد التربة الغنية بالعناصر المفيدة في بيتها والتي تتكوّن من «البتموس»، وهكذا عملت على تقليل الصعوبات والمساهمة في استدامة الموارد، كما ساعدت الكثير من الأشخاص في زراعة مساحات في بيوتهم، ومشاركة تجربتها مع مختلف عشاق الزراعة وتناول ما ينتجونه بأيديهم من مواد طبيعية وصحية.

أجمل هدية

عن حصولها على المركز الثاني ضمن «مهرجان الوثبة للزهور» عن فئة «أغرب زهرة»، أكدت نورة الجسمي أنها سعيدة بهذا الفوز الذي يشجعها على بذل المزيد من الجهد لإغناء حديقتها بأجمل أنواع الزهور والورد ومشاركة تجربتها مع مختلف المزارعين، وإيصال رسالة أن أرض الإمارات قادرة على إنتاج أجمل الزهور والورد في العالم، مشيرة إلى أن أجمل هدية يمكن أن تحصل عليها، تتمثل في بذور الزهور والورد والخضراوات من مختلف أنحاء العالم، لافتة إلى أنها تجلب الكثير من البذور من كندا وأميركا، وتعمل على زراعتها وإكثارها في مزرعتها الصغيرة.