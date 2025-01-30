روائع موسيقى «هانز زيمر» السينمائية في «جوهرة الصحراء»

دبي (الاتحاد)

ينطلق عرض فيلم «هانز زيمر والأصدقاء: جوهرة الصحراء» (HANS ZIMMER & FRIENDS: DIAMOND IN THE DESERT)، في مجموعة من دور السينما في الأميركيتين، وأوروبا، وآسيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تبدأ العروض المحدودة يوم 19 مارس المقبل، فيما ستعرض دور السينما في أستراليا وبقية دول الشرق الأوسط هذا الفيلم في وقتٍ لاحق، ضمن تجربة سينمائية استثنائية لعشاق الفنان هانز زيمر من جميع أنحاء العالم، ويستعرض الفيلم مجموعة من أجمل مقطوعات زيمر، بما فيها الموسيقى التصويرية لأفلام ديون، وجلاديتور، وإنترستيلر، وذا لايون كينج، وغيرها الكثير.

مقطوعات شهيرة

يضم الفيلم مجموعة من روائع المقطوعات الشهيرة في عالم السينما، التي أبدعها هانز زيمر بمشاركة فرقته وأوركسترا عالمية في العديد من المواقع الشهيرة، لتمنح الجمهور تجربة فريدة للاستمتاع بأجمل أنغام الأفلام الشهيرة من إبداع زيمر، ويكتسب هذا العمل الفني أهمية خاصة، كونه أول تعاون للموسيقار المبدع زيمر مع مدينة عالمية لإنتاج فيلم ترفيهي خاص عن مسيرته المهنية المليئة بحصد الجوائز العالمية. وقد استلهم زيمر الكثير من دبي خلال الفترة التي قضاها في استكشافها ليبتكر معزوفة مميزة خاصة بها أطلق عليها اسم «جوهرة الصحراء».

يصوّر الفيلم حوارات مع بيلي إيليش، والسير كريستوفر نولان، وديني فيلنوف، وفينياس، وجوني مار، وفاريل ويليامز، وتانيا لابوانت، وتيموثي شالاميت، وزيندايا، وهو من إخراج بول دوجديل، الحائز جائزة إيمي والمرشح لعدة جوائز جرامي، بالإضافة إلى جيري بروكهايمر بوصفه المنتج التنفيذي، كما يمنح الفيلم المشاهدين لمحة حصرية عن العملية الإبداعية التي يتفرد بها هانز زيمر، ويسلط الضوء على الأسرار الكامنة وراء علاقات التعاون الوثيقة التي أقامها.

هانز زيمر

تجربة مشوقة

وقال هانز زيمر: «إن جولة هانز زيمر الحية هي واحدة من أكثر التجارب المشوقة في مسيرتي المهنية، وأنا في غاية السعادة لتقديمها للجمهور في دور السينما على مستوى العالم من خلال فيلم (Diamond in the Desert)، ومن الممتع حقاً أن نرى هذه المقطوعات الموسيقية وهي تتحول من مصدرها الأول على الشاشة الكبيرة، ثم العروض المباشرة، لتعود مجدداً لدور السينما، وآمل أن يستمتع الجمهور بهذا العمل الفني الرائع بقدر ما استمتعنا بصنعه».

فرصة استثنائية

من جانبه، قال بول دوجديل «سررت بالعمل عن قرب مع هانز زيمر لإبداع هذا الفيلم، وقد كانت فرصة استثنائية لتصوير هذه المجموعة المتنوعة من الألحان والأداء الاستثنائي، وتؤكد ضخامة إنتاج هذا الفيلم على الشغف الكبير الذي يتمتع به هانز تجاه الأفكار الجديدة، بالإضافة إلى طموحه والتزامه بالرؤية المشتركة لطريقة تقديم أفضل مؤلفاته الموسيقية، وقد عقد هانز علينا آمالاً كبيرة ووضع ثقته فينا، وأنا فخورٌ بتواجدي ضمن الفريق الإبداعي الذي عمل على إنجاز هذا المشروع الرائد».

عروض لا تُنسى

بدوره، أوضح مارك ألينبي، الرئيس التنفيذي لشركة ترافالجار ريليسينج، قائلاً «يسعدنا تقديم هذه التجربة السينمائية المميزة التي تصور عروض الأداء الاستثنائية لهانز زيمر في دور السينما حول العالم، خاصةً وأننا من عشاق أعمال الفنان منذ زمنٍ طويل، وكلنا ثقة بأن الفيلم سيحقق نجاحاً كبيراً لدى الجمهور في جميع أنحاء العالم، إذ يستعرض أجمل العروض الحية التي لا تُنسى للموسيقى التصويرية لأفلام شهيرة، بالإضافة إلى حوارات حول التعاون مع أبرز الأسماء في عالم الترفيه».

سحر دبي

فيما، قال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري «رسّخ هانز زيمر مكانته في دبي خلال السنوات القليلة الماضية، فأمتع الجماهير بسلسلة من الحفلات الموسيقية الاستثنائية مستوحياً إبداعه من تألق الإمارة وجاذبيتها، وتحظى موسيقى هانز زيمر بإعجاب كبير من قبل الجميع من مختلف الأعمار والثقافات والجنسيات، وكذلك هي الحال بالنسبة لمدينتنا دبي التي تزخر بالتنوع الثقافي، ما مهد الطريق أمام التعاون الأول من نوعه لهذا الفنان المميز مع مدينة عالمية لإنتاج فيلمه الترفيهي الأول الذي يعبر عن مسيرة مفعمة بالإبداع. ونظراً للارتباط الوثيق بين موسيقى زيمر وعالم صناعة الأفلام العالمية، فمن المهم إتاحة المجال أمام الجميع لمشاهدة هذه العروض الاستثنائية التي قدمها زيمر من وجهات مميزة في دبي ليتألق مع فرقته بأداء استثنائي».