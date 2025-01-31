«عالم فيراري» تستقبل سفير الصين

أبوظبي (الاتحاد)

استضافت «عالم فيراري أبوظبي» سعادة تشانغ ييمينج، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة مميزة بمناسبة احتفالات السنة الصينية الجديدة. وشهدت الزيارة، التي أقيمت يوم 26 يناير، حضور محمد عبد الله الزعابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ميرال، وفيصل النعيمي مدير عام عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي، وجورج هوانج الرئيس التنفيذي لشركة SenseTime الشرق الأوسط وأفريقيا، الراعي الرسمي لاحتفالات السنة الصينية لهذا العام.وحضر السفير، خلال هذه الزيارة، مجموعة من الفعاليات الثقافية المميزة التي استضافتها المدينة الترفيهية، وتضمنت عروضاً متنوعة مثل رقصات الشرائط التقليدية والألعاب البهلوانية الجذابة. وقدّمت فرقة شاندونغ التابعة للمركز الثقافي الصيني عرضاً فنياً فريداً أضاف لمسة ثقافية غنية.

وقال سعادة تشانغ ييمينج: يشرفني زيارة «عالم فيراري أبوظبي»، مرة أخرى للمشاركة في احتفالات السنة الصينية الجديدة والتي تعكس طابعاً ثقافياً غنياً، إذ تواصل هذه الوجهة المتميزة تأكيد التزام دولة الإمارات بتعزيز التنوع الثقافي وترسيخ أواصر العلاقات الثنائية مع الصين. ولا شكّ أن هذه الاحتفالات تُسهم بفاعلية في تعزيز التفاهم المتبادل وترسخ من واصر الصداقة بين البلدين.

وقال محمد عبد الله الزعابي: يشرفنا الترحيب بالسفير، وإن مثل هذه الاحتفالات تعكس حرصنا على تقديم تجارب ثقافية استثنائية تجمع مختلف الثقافات تحت مظلة واحدة، وتسهم في ترسيخ مكانة جزيرة ياس وجهة عالمية رائدة في مجال الترفيه والتجارب المميزة، وتعزز من ريادة أبوظبي كمركز سياحي عالمي يستقطب الضيوف من أنحاء العالم.

واستمتع الضيوف الذين حضروا هذا اليوم الخاص بمجموعة من العروض والفقرات الاستعراضية المميزة مثل رقصات الأسد، ورقصات الشرائط المبهجة، إلى جانب عروض بهلوانية آسرة أضفت أجواءً مليئة بالطاقة والحيوية. كما استمتعوا بلقاء شخصيات المدينة الشهيرة بيلا، وجاك، وجيو، الذين تألقوا بملابسهم الاحتفالية المميزة.

ويمكن للعائلات والأصدقاء المشاركة في احتفالات رأس السنة الصينية، التي تستمر حتى 9 فبراير، وقضاء أوقات استثنائية مع المجموعة الواسعة من الألعاب والمرافق العالمية المتنوعة في المدينة الترفيهية بما في ذلك أفعوانية «فورمولا روسا» الأسرع في العالم، إلى جانب «عالم فيراري إي سبورتز آرينا»، المرفق المبتكر للرياضات الإلكترونية، والذي يَعِد الضيوف من مختلف الأعمار بمغامرات لا تُنسى.