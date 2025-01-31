«بريدجيت جونز» تعود في «يوم الحب»

لندن (أ ف ب)

تؤدي النجمة الأميركية رينيه زيلويغر دور أرملة خمسينية مستعدة لحياة جديدة في فيلم Bridget Jones: Mad About the Boy، الذي ينطلق في منتصف فبراير الجاري بمناسبة “يوم الحب” بعد عرض تمهيدي.

تتقاسم زيلويغر بطولة هذا الجزء الرابع من سلسلة أفلام «بريدجيت جونز» مع النجم الصاعد ليو وودال، وتشيويتيل إيجيوفور، وهيو غرانت.

وكانت شخصية بريدجيت جونز في آخر جزء من السلسلة عام 2016 بعنوان Bridget Jones’s Baby.

وفي الجزء الجديد، تجسّد شخصية أرملة وأمّ لولدين، مستعدة لخوض المزيد من المغامرات العاطفية التي قد تقع عليها من خلال تطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي أو بفضل عمليات البوتوكس التجميلية.

وأشارت مؤلفة فيلم «بريدجيت جونز» هيلين فيلدينغ إلى أنها حذفت شخصية مارك دارسي من الفيلم الجديد.

وقد أبقت على شخصيتي دانيال كليفر، مدير بريدجيت السابق وحبيبها، بالإضافة إلى إيما تومسون، طبيبة أمراض النساء. ومن المقرر أن يُطرح الفيلم الجديد في دور السينما في مختلف أنحاء العالم في 14 فبراير، الذي يوافق «يوم الحب».