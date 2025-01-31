بالشراكة مع «الثقافة والسياحة» و«أبوظبي للإعلام».. منصة «الثريا 2025» تختتم فعالياتها بنجاح لافت

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، ورئيسة مجلس إدارة «منصة الثريا»، اختتمت منصة «الثريا 2025» فعالياتها بنجاح لافت وسط إقبال جماهيري كبير، وذلك بالشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي وشركة أبوظبي للإعلام.

على مدار 5 أيام، استقبل المعرض الزوار في أجواء مليئة بالإبداع، ما جذب أنظار عشاق الموضة والجمال والفخامة. وقد احتضنت قاعة المارينا في مركز أبوظبي الوطني للمعارض الحدث وسط إقبال واسع من محبي الأزياء والفخامة، ليؤكد مكانة المعرض كأحد أبرز الفعاليات السنوية التي ينتظرها الجمهور في كل عام.

15 دولة

وقدمت «المنصة» تجربة فاخرة جمعت بين الأصالة والابتكار في عالم الأزياء والمنتجات، حيث استضافت أكثر من 200 علامة تجارية من 15 دولة حول العالم. وشملت العروض تشكيلة متنوعة من الأزياء الراقية، والمجوهرات الفاخرة، والعطور المميزة، إضافة إلى الأحذية والحقائب، فضلاً عن ديكورات وأكسسوارات المنزل الفاخرة.

واستقطبت الدورة الحالية من منصة «الثريا 2025» نحو 30 ألف زائر من عشاق الفخامة، الذين تمكنوا من التفاعل مع كبار المصممين المحليين والدوليين الذين قدموا أعمالاً تعكس التنوع والإبداع وتمزج بين التراث والحداثة في تصاميم أبهرت الحضور.

كاظم الساهر

شهد اليوم الختامي للمنصة حفلاً ساحراً أحياه القيصر كاظم الساهر في مسرح «قصر الإمارات»، مما أضفى على الفعالية أجواءً من السحر والجمال.

وأكدت اللجنة المنظمة أن الدورة الحالية من منصة «الثريا» شهدت تقدماً ملحوظاً في التنظيم والتفاعل، وأن النجاح الكبير للحدث هذا العام يمثل مؤشراً قوياً على مكانته المتميزة وتأثيره الكبير في صناعة الموضة. ومع اختتام النسخة الثالثة من منصة «الثريا 2025»، تركت الفعالية بصمة واضحة في عالم الأزياء والفخامة، بانتظار النسخة المقبلة.