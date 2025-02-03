ياس والسعديات.. إنجاز استثنائي

أبوظبي (الاتحاد)

جزيرتا ياس والسعديات حققتا إنجازاً استثنائياً، بحصولهما على أكثر من 190 جائزة إقليمية ودولية لمرافقهما الترفيهية والثقافية المختلفة خلال عام 2024، وتصدرت ياس المشهد بحصدها أكثر من 175 جائزة تؤكد جاذبيتها العالمية وقدرتها على الابتكار، فيما رسّخت السعديات مكانتها وجهة شاطئية رائدة في منطقة الشرق الأوسط، بحصولها على مجموعة متميزة من الجوائز التي تحتفي بمنتجعاتها الفاخرة، ومعالمها الثقافية.

وقال محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لميرال: «من خلال نهجنا المبتكر وتركيزنا على التميز المستدام، نواصل الإسهام في تعزيز نمو قطاع السياحة في أبوظبي، ومع كل إنجاز تحققه جزيرة ياس وجزيرة السعديات، فإننا نمضي قدماً في المساهمة في ترسيخ مكانة الإمارة وجهة سياحية عالمية، فخورون بهذه النجاحات التي تمثل عنصراً رئيساً في دفع عجلة نمو قطاع السياحة في أبوظبي».