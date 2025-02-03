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الترفيه

سارة أبي كنعان.. محاسبة «الشرنقة»

سارة أبي كنعان
4 فبراير 2025 01:01

سعيد ياسين (القاهرة)

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تخوض الممثلة اللبنانية سارة أبي كنعان تجربتها الأولى في الدراما المصرية في رمضان المقبل، من خلال مسلسل «الشرنقة» من 15 حلقة، ويناقش قضايا غسيل الأموال، ويُعرض على إحدى المنصات الرقمية، وتجسّد فيه شخصية فتاة تعمل محاسبة في شركة كبرى، وتتصادم كثيراً مع أحد زملائها الذي يكشف بمرور الوقت أسراراً كثيرة تتعلق بطبيعة عملها.  يشاركها البطولة أحمد داوود ومريم الخشت وصبري فواز، تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبدالتواب.
قالت أبي كنعان إنها يعرض لها أيضاً في رمضان المسلسل السوري اللبناني «سكرة الحب»، بطولة محمد الأحمد وهيا مرعشلي وديمة الجندي، تأليف بثينة عوض، وإخراج مروان بركات، وتدور أحداثه في إطار من المفاجآت، ويجمع بين الحب والصراع، بلمسة فنية مبتكرة، من خلال قصص تجمع بين مختلف المشاعر البشرية. وقد عُرض لسارة ديسمبر الماضي المسلسل السوري «السجين»، مع رشيد عساف وديمة قندلفت، إخراج مجدي السميري ومحمد لطفي.

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