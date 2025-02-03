بيونسيه تفوز بلقب ألبوم العام من «غرامي»

لوس أنجلوس (أ ف ب)

فازت النجمة بيونسيه للمرة الأولى بلقب ألبوم العام ضمن جوائز «غرامي» التي وُزعت أمس الأول، عن ألبومها من نوع موسيقى الكانتري «كاوبوي كارتر» (Cowboy Carter)، الذي أتاح لها التفوق على تايلور سويفت وبيلي إيليش.

تشكّل هذه الجائزة التي تُعدّ الأبرز بين جوائز غرامي المساوية موسيقياً من حيث مكانتها لجوائز الأوسكار السينمائية، تكريساً للمغنية، البالغة 43 عاماً، التي فازت أيضاً بجائزتي غرامي أخريين أمس الأول، بينهما أفضل ألبوم كانتري.

ولم يسبق لبيونسيه التي كانت تُرشّح باستمرار للقب الأكثر أهمية بين جوائز غرامي أن نجحت في انتزاعه، فيما حصل عليه فنانون كثيرون مثل تايلور سويفت وأديل وهاري ستايلز وبيك، وهو ما كان مصدراً للجدل.

وقالت المغنية، وقد بدا عليها الارتياح: «مرّت سنوات عدة»، وأضافت «آمل في أن نستمر في المضيّ إلى الأمام وفتح الأبواب».