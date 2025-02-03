«أبوظبي للإعلام» تكشف عن دراما الرعب والتشويق «كائنات»

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت «أبوظبي للإعلام»، شركة الإعلام العامة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن أول مسلسل رعب وتشويق إماراتي بعنوان «كائنات»، والذي يُعرض حصرياً على تطبيق ADtv، ويُعتبر من أحدث إنتاجات الشركة الأصلية.



محتوى مبتكر

يجمع المسلسل نخبة من الممثلين الإماراتيين الشباب في عملٍ فريد، من المتوقع أن يحظى بقاعدة جماهيرية واسعة، وينسجم هذا الإنتاج الأصلي والاستثنائي مع التزام «أبوظبي للإعلام» بتلبية مختلف تفضيلات وأذواق الجمهور العربي من خلال ما تقدمه من محتوى ترفيهي ومتنوع ومبتكر، عبر منصاتها الإعلامية كافة، فضلاً عن حرصها المستمر على تسليط الضوء على صناعة الدراما الإماراتية من خلال عرض وإنتاج باقة من أبرز الأعمال المتميزة، التي تحتضن كوكبة من النجوم الإماراتيين.



عالم الخيال

مسلسل «كائنات» من إنتاج شركة روتس للإنتاج، وتأليف مروة عبدالقادر الديب، وإخراج الأسعد الوسلاتي، ويشارك في بطولته مرعي الحليان، ماجد الجسمي، رحاب العطار، أحمد عبد الرزاق، محمد جمال، هدى عبدالرحمن أحمد، نساء حيدر المازمي وفاتن أحمد، الذين اجتمعوا في هذا العمل لتجسيد شخصيات متنوعة ضمن أحداث من عالم الخيال.



قالب تشويقي

تبدأ أحداث المسلسل الذي يتكون من 13 حلقة في القرن الخامس قبل الميلاد، وتمتّد الأحداث إلى وقتنا المعاصر، حيث يتصارع صديقان في عالم الخيال، ويتمحور هذا الصراع المرير بين رغبة «آسر» في التضحية وإنقاذ العالم، وبين بحث «نديم» عن القوة والسيطرة المُطلقة في قالب تشويقي مليء بالأحداث السريعة والشخصيات المعقدة، التي تضيف بأبعادها عمقاً إلى الحبكة الدرامية.



شخصيات فريدة

جرى تصوير مسلسل «كائنات» في مواقع مميزة تعكس بتفاصيلها أجواء الرعب والتشويق، بما ينسجم مع السرد القصصي للعمل، والذي يسلط الضوء على قضايا إنسانية معقدة وصراعات شخصيات فريدة في عالم مليء بالأسرار والأحداث التي تهدد بقاء البشرية.



إثراء المشهد الدرامي

تتطلع شركة «أبوظبي للإعلام» من خلال هذا العمل المتفرد «كائنات» إلى تقديم إضافة قيّمة إلى مسيرتها الحافلة من الإنتاجات الأصلية المتنوعة، بما يسهم في إثراء المشهد الدرامي العربي، ويعزّز من مكانتها كشركة رائدة ومرموقة في القطاع الإعلامي.