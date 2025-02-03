7 أفلام عربية تنافس في «برلين السينمائي»

محمد قناوي (القاهرة)

تسجل السينما العربية حضوراً مميزاً في الدورة الـ75 لمهرجان برلين السينمائي، خلال الفترة من 13 إلى 23 فبراير الجاري، في مختلف المسابقات والبرامج بسبعة أفلام متنوعة من مصر وفلسطين والعراق والسودان، في أعمال تعكس تنوّع الثقافة العربية والتحديات الاجتماعية.



«يونان» الفلسطيني

يشارك الفيلم الفلسطيني «يونان»، في المسابقة الرئيسة للمهرجان، وينافس على جائزة الدب الذهبي، وهو إنتاج مشترك بين فلسطين وألمانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا، بطولة اللبناني جورج خباز، والألمانية من أصول تركية سيبيل كيكيلي، والفلسطيني علي سليمان، واللبنانية نضال الأشقر، تأليف وإخراج السوري أمير فخر الدين.

وتدور أحداث الفيلم على جزيرة نائية، حيث يبحث شخص عن العزلة للتأمل وللتخطيط لإنهاء حياته، حتى قابل امرأة عجوزاً، جعلته يعدل عن الفكرة، وينظر للحياة بمنظور آخر أكثر تفاؤلاً.

فيلمان مصريان

وتشارك السينما المصرية بفيلمين، الأول «ضي.. سيرة أهل الضي»، الذي ينافس في مسابقة «أجيال»، إخراج كريم الشناوي وتأليف هيثم دبور، بطولة الطفل بدر محمد وأسيل عمران وإسلام مبارك، وحنين سعيد، وعدد من ضيوف الشرف، من بينهم محمد منير بشخصيته الحقيقية، أحمد حلمي، محمد شاهين محمد ممدوح، تامر نبيل، صبري فواز وأمينة خليل ولميس الحديدي.

ويُعرض الفيلم قصة طفل نوبي صاحب صوت ذهبي، يمتلك موهبة غنائية فريدة، ومثله الأعلى محمد منير، ولتحقيق حلمه يطمح للمشاركة في برنامج مسابقات غنائي.

والثاني الفيلم الروائي «المستعمرة»، الذي يشارك بالمسابقة المستقلة التي تستضيف الأفلام الروائية الأولى لأصحابها من صناع السينما الشباب، وهو مستوحى من أحداث حقيقية، وتدور أحداثه بعد وفاة والد البطل في مصنع نتيجة حادث عمل، يتخلّى حسام الشاب في الثالثة والعشرين من عمره، عن حياته، ويبدأ العمل في المصنع نفسه ليكون مسؤولاً عن والدته المريضة وشقيقه، إلا أن الشكوك تساوره حول طريقة وفاة والده.

والفيلم بطولة أدهم شكري وزياد إسلام وهاجر عمر ومحمد عبد الهادي وعماد غنيم، وإخراج محمد رشاد، وإنتاج مشترك بين مصر وفرنسا وألمانيا والمملكة العربية السعودية وقطر.



سينما عراقية وسودانية

وفي مسابقة «أجيال» أيضاً، يشارك الفيلم الوثائقي العراقي «التي تجري من تحتها الأنهار» للمخرج علي يحيى، الذي يسلط الضوء على حياة رجل يعيش في الأهوار الجنوبية ويواجه تهديدات بيئية تؤثر على حياته.

وفي قسم البانوراما، توجد ثلاثة أفلام عربية، الأول للمخرجة الفلسطينية عريب زعيتر، الوثائقي «يلا باركور»، ويتناول رياضة قفز الحواجز الجريئة، التي يعشقها الشباب في غزة ويشعرون بحريتهم بممارستها.

ومن الأعمال الوثائقية التي يتم عرضها ضمن برنامج البانوراما، الفيلم السوداني «الخرطوم»، الذي يروي قصص خمسة أشخاص من خلفيات اجتماعية مختلفة، إخراج أنس سعيد، وهو إنتاج مشترك بين السودان وبريطانيا وقطر وألمانيا.



«آخر يوم»

يشارك الفيلم المصري «آخر يوم»، في مسابقة البانوراما أيضاً، وهو بطولة الشقيقين رضا ومحمد محمود، سيناريو وإخراج محمود إبراهيم، ويصور كيف يقضي الشقيقان يومهما الأخير في منزل عائلتهما المقرر هدمه، وبينما يقومان بنقل الأثاث إلى الخارج، يسمعان أخباراً عن هدم منازل فلسطينيين في القدس.