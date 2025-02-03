عمر خيرت يعزف أجمل مقطوعاته في «ليالي السعديات»

أبوظبي (الاتحاد)

قدم الموسيقار العالمي عمر خيرت، باقة من أجمل مقطوعاته التي أبدعها على مدار 50 عاماً، خلال حفله في «ليالي السعديات»، ضمن سلسلة الأمسيات الموسيقية التي تقام فوق مسرح خارجي مفتوح في جزيرة السعديات، بتنظيم من «حياكم في أبوظبي»، الهوية السياحية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

استمتع الحضور بأعذب الألحان، مثل «فيها حاجة حلوة، حبيبة، وزي الهوى»، وتحدث الموسيقار الكبير إلى جمهوره في أبوظبي قائلاً «وجودي معاكم في أبوظبي تجربة لا تُنسى، شكراً لكم جميعاً على استقبالكم الدافئ».

يُعد عمر خيرت أحد أبرز الموسيقيين العرب، حيث يحظى بمكانة مرموقة على المستويين الجماهيري والنقدي؛ تقديراً لبراعته في المزج بين الموسيقى العربية الأصيلة، والسيمفونية، مع لمسات مستوحاة من ثقافته المصرية.

تُشكل «ليالي السعديات» إحدى أبرز فعاليات أجندة أبوظبي التي تتضمن جدولاً متنوعاً من التجارب والعروض العائلية والفنية والرياضية والمهرجانات الثقافية على مدار العام، على المسرح المفتوح والذي يوفر خيارات متنوعة من المأكولات والمشروبات تقدمها مجموعة من المطاعم الشهيرة.

تواصل «ليالي السعديات» حفلاتها على مدار الأسابيع المقبلة، بمشاركة كل من نجمة البوب الأميركية كريستينا أجيليرا يوم 15 فبراير الجاري، والنجمة الأميركية جوين ستيفاني يوم 21 فبراير، والنجم الأميركي ليونيل ريتشي يوم 22 فبراير.

تُقام الحفلات في جزيرة السعديات بالقرب من المنطقة الثقافية في السعديات وشواطئ الجزيرة ومنتجعاتها المذهلة، ويبعد مسرحها مسافة قصيرة بالسيارة عن مدن الألعاب العالمية في جزيرة ياس، ووسط المدينة، وما يتضمنه من مراكز تسوق ومنشآت ضيافة ومطاعم رائعة.