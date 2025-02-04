«أبْدِعْ في أبوظبي».. أول مخيم لكتابة الأغاني وتمكين المواهب

أعلنت هيئة الإعلام الإبداعي اليوم، شراكتها مع «بوب أرابيا»، (PopArabia) لمدة عامين، لاستضافة مخيمات متخصصة لكتابة الأغاني في إمارة أبوظبي، حيث تعكس المبادرة مكانة أبوظبي مدينة إبداعية في الموسيقى وكونها جزءاً من «شبكة المدن المبدعة في اليونسكو»، كما تعتبر جزءاً أساسياً من تطوير اقتصاد مؤلفي الأغاني في العاصمة وضمان استمرارية منظومة الإبداع في الدولة لصناعة وتصدير الموسيقى، وتمكين المواهب الموسيقية والمجالات المرتبطة بها كافة.

تُركز النسخة الأولى من المبادرة تحت عنوان «أبْدِعْ في أبوظبي»، على الموسيقى الحضرية والهيب هوب والموسيقى الأفريقية «الأفرو، وموسيقى البوب»، حيث يجمع المخيم الفنانين والكُتّاب والمنتجين معاً للتعاون والإبداع في جلسات ومناقشات مثمرة. وقد أُقيم المخيم الأول في «المنطقة الإبداعية – ياس» على مدار أربعة أيام، واستضاف محترفي الصناعة من مختلف أنحاء العالم لمشاركة معرفتهم وخبرتهم مع المشاركين، بالشراكة مع (Music Publishers Canada)، وبدعم من ملتقى الناشرين الموسيقيين المستقلين (Independent Music Publishers Forum IMPF)، و(MDL Beast Records)، وشركة «اسمع»، بالإضافة إلى (Reservoir Media Management)، كما شهدت الجلسات حضوراً لفنانين من مختلف أنحاء العالم، بما فيها الشرق الأوسط وآسيا وكندا وأوروبا.

وأشار محمد ضبيع، المدير العام لهيئة الإعلام الإبداعي بالإنابة، قائلاً: «تعتبر استضافة مخيّم لكتابة الأغاني خطوة ملهمة وفريدة من نوعها ورائدة في تمكين الجيل القادم من المواهب عالمياً، وتعكس التزام هيئة الإعلام الإبداعي بتوفيرها فرص التدريب للمواهب المحلية والمبدعين الناشئين على المستوى العالمي، بالإضافة إلى توفيرها لفرص العمل لهم، ومن خلال العمل مع أبرز المبدعين وروّاد الصناعة في العالم، ستساهم المبادرة في نموّ وتطور المنظومة الإبداعية في الدولة، وتُعزز من انخراط المواهب المحلية مع روّاد الصناعة عالمياً». وتم إطلاق سلسلة مخيمات «أَبْدِعْ» من قِبل (Music Publishers Canada)، والتي تم إطلاقها أيضاً في دول أخرى للتعاون الإبداعي مثل أستراليا، والولايات المتحدة، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وغيرها، ومن خلال إطلاق المبادرة في أبوظبي، فذلك يؤكد مكانة العاصمة مركزاً إبداعياً للثقافة والفن في الشرق الأوسط، كما يتماشى مع التزام «بوب أرابيا» برعاية الدفعة القادمة من المواهب الموسيقية في المنطقة، وإيصال إبداعها وصوتها إلى الجماهير في مختلف أنحاء العالم. ومن جانبه، قال حسين يوسف، المعروف بـ«سبيك» مؤسس ورئيس «بوب أرابيا» و«اسمع» نشهد تطور الصوت الإقليمي والحيوي للموسيقى وتردد صداه لدى الجماهير العالمية، مع النمو المتسارع لسوق الموسيقى في الشرق الأوسط، والذي يُعد أكثر الأسواق نمواً في العالم.

وأضاف: «لطالما كانت «بوب أرابيا» و«اسمع» من الجهات الرائدة في احتضان المواهب الموسيقية وحقوقهم في المنطقة، وهذه المخيمات ماهي إلا خطوة تهدف إلى تعزيز هدفنا الأوسع في بناء ودعم منظومة الإبداع الموسيقي في دولة الإمارات بشكلٍ خاص والمنطقة بشكلٍ عام». وسوف تستضيف هيئة الإعلام الإبداعي، و«بوب أرابيا»، المزيد من مخيمات كتابة الأغاني، خلال عامي 2025 و2026، كجزء من الشراكة الممتدة لعامين، مع إمكانية التوسع بعد ذلك.