البرلمان العربي للطفل يطلق منصة إلكترونية تفاعلية بدورته المقبلة

أعلن أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل أن الدورة الرابعة للبرلمان العربي للطفل التي تعقد منتصف فبراير الجاري ستشهد إطلاق عدة مبادرات منها منصة إلكترونية تفاعلية للأطفال العرب تمكنهم من التعبير عن آرائهم ومشاركة أفكارهم والعمل على تعزيز برامج التوعية بحقوق الطفل في المدارس إلى جانب عقد ورش عمل تهدف إلى تأهيل الأطفال في مهارات التفكير النقدي والتنمية الذاتية لتعزيز قدراتهم وتمكينهم من المشاركة بفاعلية في مجتمعاتهم .





وأوضح الباروت في تصريحات له أن الدورة الجديدة للبرلمان ستركز على قضايا حيوية مثل التعليم الجيد وحماية الأطفال وتعزيز مشاركتهم في المجتمع وكيفية تعزيز حقوق الطفل في ظل التحديات الراهنة بما في ذلك التغيرات التكنولوجية السريعة وتأثيرها على الأطفال لتمكين الأطفال من أن يصبحوا شركاء حقيقيين في مناقشة هذه القضايا وأن يساهموا في تحديد مستقبل مجتمعاتهم.





وتوقع الباروت مستقبلًا واعدًا للبرلمان العربي للطفل وأن يصبح صوتًا قويًا وفعالًا لكل طفل عربي ليشارك الأطفال في صنع القرارات التي تمس حياتهم من خلال تعزيز التواصل بين الأطفال في مختلف الدول العربية وتحفيزهم على المشاركة الفاعلة في العملية التنموية المستدامة.





وأكد أن الاستعدادات للدورة الرابعة تسير على قدم وساق لاستضافة أطفال الوطن العربي في الشارقة برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبمتابعة معالي أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية وقال : " نعمل على تطوير أجندة الدورة لتشمل قضايا جديدة تهم الطفل العربي بالإضافة إلى تعزيز مشاركة الأطفال أنفسهم من خلال تأهيلهم بالورش والدورات والدبلومات".