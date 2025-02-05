7 أفلام تستلهم أحداثها من التاريخ

محمد قناوي (القاهرة)

تشهد السينما المصرية تصوير 7 أفلام خلال الفترة الحالية، تستمد أحداثها من وقائع تاريخية وسير ذاتية، وبميزانيات ضخمة، ما يحقق جذباً للجمهور الذي يعشق ذكريات الماضي ويتعرف على الأحداث التي لم يعشها.



«أسد»

يعود محمد رمضان إلى عصر المماليك، ليكون محور أحداث فيلمه «أسد»، والذي كان يحمل اسم «أسد أسود»، وتدور أحداثه في عام 1280، إبان عصر المماليك، حين قاد العبيد ثورة ضد العباسيين، إخراج محمد دياب، وتأليف خالد دياب وشيرين دياب ومحمد دياب، ويشارك في بطولته ماجد الكدواني، رزان جمال، وكامل الباشا.



«درويش»

أما عمرو يوسف، فقد اختار فترة أربعينيات القرن الماضي، ليقدم من خلالها فيلمه «درويش»، ويشاركه البطولة دينا الشربيني وتارا عماد، ومصطفى غريب، تأليف وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوي، وتدور الأحداث حول رجل يعيش على التناقضات، ويقوم بالعديد من المغامرات التي تعرضه للمخاطر، ويقوم بعمل يجعل منه بطلاً شعبياً، ويبدأ حياته بشكل ومختلف.



«الغربان»

وتدور أحداث فيلم «الغربان»، بطولة عمرو سعد ومي عمر وماجد المصري، تأليف وإخراج يس حسن، في إطار الحركة والتشويق، في أربعينيات القرن الماضي، خلال الحرب العالمية الثانية بالصحراء الغربية عشية معركة «العلمين»، حيث يدور صراع قوي بين أكثر من جهة.



«فرقة الموت»

ويلعب أحمد عز وآسر ياسين بطولة فيلم «فرقة الموت»، الذي يعود إلى فترة الأربعينيات وبداية الخمسينيات، حول سفاح أطلق عليه «خُط الصعيد»، الذي ارتكب العديد من جرائم القتل والسرقة، ويقوم أحد الضباط بمطاردته والقضاء عليه، بجانب تفاصيل عن الحياة في مصر خلال تلك الفترة، تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء.



«صيف 67»

وفي الستينيات، يدور فيلم «صيف 67»، حول 4 أشقاء لديهم أحلام مختلفة يسعون إلى تحقيقها، لكنهم يواجهون العديد من الأزمات بسبب الظروف المحيطة بهم، تأليف وإخراج أبوبكر شوقي، وبطولة نيللي كريم وأمير المصري وأحمد كمال وصبري فواز وشريف دسوقي.



«شمس الزناتي»

وقد بدأ تصوير فيلم «شمس الزناتي»، الذي تدور أحداثه خلال ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي، تأليف محمد الدباح وإخراج عمرو سلامة، بطولة محمد إمام وعمرو عبدالجليل وأسماء جلال، ويتناول بداية الصداقة التي جمعت شخصيات الفيلم القديم والمغامرات التي قاموا بها.



«الست»

بشكل مغاير، يتناول فيلم «الست» قصة حياة كوكب الشرق أم كلثوم، من خلال رؤية وأحداث جديدة لم تقدم في الأعمال السابقة، والعمل تمتّد أحداثه من بداية القرن الماضي وحتى منتصف السبعينيات، تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، بطولة منى زكي ومحمد فراج وسيد رجب وأحمد خالد صالح.