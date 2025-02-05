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5 مخاطر لكتمان العطس

5 مخاطر لكتمان العطس
6 فبراير 2025 01:07

أبوظبي (الاتحاد)

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يساعد العطس في تجنب الإصابة بالمرض أو الأذى بسبب ما قد يدخل الأنف من الغبار أو البكتيريا أو حبوب اللقاح وغيرها، ولكن كتمان العطس لأي سبب كان قد يؤدي إلى مخاطر صحية كبيرة، حسبما ذكر موقع «Health Line» الأميركي:

تمزق طبلة الأذن
ينشأ العطس بسبب تولد ضغط كبير في الجهاز التنفسي، وعند كتمانه فإن بعض الهواء يندفع إلى الأذن ويصل إلى الأنبوب السمعي، الذي يتصل بالأذن الوسطى وطبلة الأذن، وقد يؤدي ذلك الضغط إلى تمزق الطبلة وفقدان السمع.

عدوى الأذن الوسطى
يساعد العطس في تنظيف الأنف من المواد الضارة مثل البكتيريا التي قد تتسرب إلى الأذن عن طريق الممرات الأنفية وتسبب العدوى التي غالباً ما تكون مؤلمة جداً.

تلف الأوعية الدموية
من المحتمل أن يتسبب كتمان العطس في تلف الأوعية الدموية في العين أو الأنف أو طبلة الأذن، بسبب الضغط المرتفع الذي يجعل تلك الأوعية تنضغط ثم تنفجر، وينتج عن ذلك احمرار العين أو الأنف.

إصابة الحجاب الحاجز
يُعد الحجاب الحاجز ذلك الجزء العضلي من الصدر فوق البطن، وقد يتسبب كتمان العطس في انحباس الهواء المضغوط داخل الحجاب الحاجز مما يتسبب في انهيار الرئتين، وهي حالة تتطلب الذهاب إلى المستشفى على الفور عند الشعور بألم في الصدر بعد كتم العطس.

كسر الأضلاع
بعض كبار السن قد ورد أنهم أصيبوا بكسر في الأضلاع بسبب كتمان العطس، وذلك نتيجة اندفاع الهواء عالي الضغط إلى الرئة.

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