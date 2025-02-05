المجمع الثقافي.. عام من الإبداع والترفيه

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن المجمّع الثقافي، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، انطلاق موسمه الجديد لعام 2025، والذي يستمر حتى مايو المقبل، مقدماً برنامجاً حافلاً بالعروض الموسيقية والمسرحية، إلى جانب المعارض الفنية والفعاليات الترفيهية والتعليمية الموجهة للكبار والصغار. يهدف البرنامج إلى دعم المشهد الثقافي المحلي، وتعزيز الإبداع بين المواهب الناشئة، بما يتماشى مع رؤية أبوظبي لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للفنون والثقافة.



إحياء التراث

يستهلّ الموسم بعرض مميز للفنان عيد الفرج وفرقة الإمارات الموسيقية ضمن فعاليات مهرجان الحصن، حيث يصحب الجمهور في رحلة موسيقية تعيد إحياء تراث الأسطوانات الفينيل، وصولاً إلى موسيقى الكاسيت، مقدماً تجربة أصيلة لمحبي الفنون التقليدية.



«الأسد بداخلك»

ويقدّم المجمّع الثقافي للأطفال عرض «الأسد بداخلك»، وهي قصة تفاعلية ملهمة تعزز الثقة بالنفس لدى الصغار، وذلك يومي 7 و8 فبراير الجاري، كما يستضيف المجمع في الفترة من 14 إلى 16 مارس العرض التفاعلي «عيد ميلاد سبوت»، المستوحى من القصة الكلاسيكية الشهيرة.



فنون سردية

يستضيف المجمّع الثقافي عرض كتاب «الأدغال» المُعاد تصوّره من قبل فرقة أكرم خان في 4 و5 أبريل المقبل، والذي يقدّم رؤية جديدة لرواية الكاتب روديارد كيبلينغ، مستعرضاً قضايا تغير المناخ والنزوح البشري من خلال فنون الرقص المعاصر، كما يستضيف يوم 27 أبريل العرض الفريد «تيسراكت»، الذي يجمع بين التكنولوجيا والرقص والفنون السردية، في تجربة مبتكرة تمزج بين الأداء الحي والواقع الافتراضي.



معارض فنية

ومن أبرز المعارض التي يحتضنها المجمّع هذا الموسم، معرض «طريقة للبقاء، طريقة للحياة»، الذي يعرض أعمال الفنانة زينب سديرة، ويستمر حتى 8 مارس، متناولاً موضوعات الهجرة والذاكرة والهوية من خلال السينما والفن البصري، كما يشهد المعرض عرض فيلم «الأحلام ليس لها عنوان»، الذي حاز جوائز عالمية ونال استحسان النقاد في بينالي البندقية وجوانغجو.



حِرَف وألعاب

يستمر معرض «حِرَف وألعاب» حتى 25 يونيو، حيث يتيح للأطفال من عمر 3 إلى 12 عاماً فرصة استكشاف تقنيات النسيج الإماراتية التقليدية مثل السدو والتّلي والخوص، من خلال ورش عمل تفاعلية وأنشطة تعليمية ممتعة.



برامج تفاعلية

ويقدم المجمّع الثقافي دورات وورش عمل في مجالات متعددة، مثل الخط العربي، الرسم، النحت، تصميم الأزياء، والخياطة، ما يتيح للجمهور من مختلف الفئات تطوير مهاراتهم الفنية، كما تستمر مكتبة أبوظبي للأطفال في تقديم برامج تعليمية وتفاعلية متميزة، تجمع بين القراءة والإبداع، في بيئة تحفّز حب المعرفة والتعلّم لدى الصغار.



حفل أنغام

تطل الفنانة أنغام على جمهورها يوم 14 فبراير الجاري في أمسية غنائية مميزة، حيث ستقدّم مجموعة من أجمل أغانيها التي تمزج بين الطرب الأصيل والحداثة بأسلوبها الفريد. فيما يكون عشاق سلسلة «هاري بوتر» على موعد مع العرض الكوميدي الساخر «بوتد بوتر» يومي 21 و22 فبراير، حيث يُقدم العرض السبع روايات الشهيرة بأسلوب مسرحي سريع الإيقاع يمزج بين الفكاهة والتشويق.



موسيقى الجاز

بمناسبة اليوم العالمي لموسيقى الجاز، يُقدّم المجمّع الثقافي في 2 مايو المقبل، حفلة «الجاز الخليجي العربي»، بمشاركة العازف فتحي سلامة، الحائز جائزة جرامي، وفرقة الطبول الإماراتية، في تجربة موسيقية تمزج بين الإيقاعات الخليجية والجاز الحديث.



سينما أوروبية

يعود مهرجان الفيلم الأوروبي في الفترة من 19 إلى 25 مايو، مقدماً مجموعة من الأفلام التي تناقش موضوعات الهوية والتغيير الاجتماعي، إلى جانب جلسات حوارية مع صناع أفلام إماراتيين وأوروبيين.