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الترفيه

نزيلة فندق تُذهَل بضيف ثقيل في غرفتها

نزيلة فندق تُذهَل بضيف ثقيل في غرفتها
6 فبراير 2025 16:11

ذُهِلَت نزيلة فندق على شاطئ البحر في هولندا عندما فتحت باب غرفتها لتجد ضيفا لم يكن في الحسبان، هو عبارة عن فقمة رمادية كبيرة تغطّ في سبات عميق على الأرض.
وأثار هذا الحادث دهشة موظفي الفندق الواقع في "فليسينغن" (جنوب هولندا) الذين سارعوا إلى الاتصال فورا بجمعية لحماية الحيوانات، فوجئت هي الأخرى بهذا الحادث غير المألوف، رغم كونها معتادة على تلقي طلبات غريبة.
وأوضحت الجمعية، عبر صفحتها على "فيسبوك" في منشور مرفق بصوَر، أن "المشهد كان غريبا، إذ كان الزبائن واقفين متوترين إلى حد ما في الخارج فيما الفقمة في الداخل مسترخية تماما وهي نائمة".

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وأفادت الجمعية بأن الفقمة التي "بدت ساخطة جدا بسبب تعكير صفو قيلولتها"، نُقِلَت باستخدام سلة خاصة و"أُطلِق سراحها في مكان آمن وأكثر هدوءا".
ونبّهت إلى أن الفقمات، رغم مظهرها الهادئ نسبيا، يمكن أن تصبح عدوانية، وقد تعضّ إذا تعرضت للاستفزاز.
ونقلت وسيلة الإعلام المحلية "أومروب زيلاند" عن  فالنتين دامين الموظف في الفندق تعليقه على هذا الحادث بالقول "يظن المرء أنه رأى كل شيء، ثم يحدث أمر كهذا".
وأشار إلى أن الزبونة لم تطلب تغيير غرفتها، بل رأت أنها "تجربة رائعة". وأضاف دامين "اليوم، يصادف عيد ميلادها أيضا. لذا، اعتقدت أنها هدية لطيفة".

المصدر: آ ف ب
فقمة
فندق
هولندا
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